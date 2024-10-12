12 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.10.2024 - 10:52

Güncelleme: 12.10.2024 - 10:52

KOCAELİ ilinde 12 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., SEHRIYAR, SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde TEMEL, TEMEL SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AHUDUDU SK., KARTOPU SK., LÜFER, PELTEK SK., REZENE, REZENE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KULLAR, KULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI mahallelerinde HASANAGA MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZLÜK MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN mahallelerinde AKÇA SK., BAGDAT, BILGI, BİLGİ SK., BOSTAN, BOSTAN SK., ÇAKI SK., GLÜCKAUF SK., MENZİL SK., NAGİHAN SK., ÖZLEM SK., SAKA SK., SAYAR SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK EVLERİ SK., DEĞİRMENKAPI CD., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde BEREKET, BEREKET SK., GÜLEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., TANZİMAT SK., TURAN SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AKÇASU SK., ARTEZYEN SK., ATILAY SK., AYDINTEPE, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEMİRCİLER SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., FAHRİ SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLYALI SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KANAAT SK., KARADERE CD., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KOZLU SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., SUADİYE BAĞDAT CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, PAMUKOVA YOLU CD, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 7. SK., ABANT YOLU, ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BAYIR, BEREN SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT, BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAMİ SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRGİN, GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., HARMAN SK., ILAYDA, IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KINALI, KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MESE, MESUT, MINE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MUTLU SK., NEHİR, NEHİR SK., OKAN SK., OZAN SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEVIL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞEVVAL, ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAGIZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BERİL SK., BESTE SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KARTAL SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MEŞE SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NİLÜFER SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHİL CD., SİTE SK., ŞENOL SK., TAFLAN SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., BALIKAYA SK., BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., VAROL SK., YILDIZLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1801., 1801. SK., 1807/1., GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 3210., 3220., ARMUTLU SK., ELMALI SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., MANDRA CD., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3249., 3252., 3254., DERE SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 3225, 3243/1, 3243/1., CEREN SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE mahallelerinde D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1840/1. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., BARIŞ CD., EZGI, EZGİ CD., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 545. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 553., 554. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM, ELEM SK., ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., İSRA SK., KUTUP, KUTUP SK., NUH SK., TAHA SK., ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde DORUK SK., GÜLZADE SK., SEÇIL, ZAMBAKLI YOL, ZAMBAKLI YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde CEZMI, CEZMİ SK., ERTEN, ERTEN SK., FERRUH SK., KIYAM SK., MUHLİS SK., MUHTEREM, SAFIGÜL, SAFİGÜL SK., SEÇİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.