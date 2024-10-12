12 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.10.2024 - 10:52

Güncelleme: 12.10.2024 - 10:52

MANİSA ilinde 12 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-12 2024-10-12 09:00:00.688-2024-10-12 16:00:00.432 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-12 2024-10-12 09:00:57.286-2024-10-12 15:00:05.509 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz14, İsimsiz39, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-12 2024-10-12 09:00:00.92-2024-10-12 15:00:00.527 saatleri arasında Süleymanlı; bağlar sk, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz13, , Fatih Sk., İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz65, burhanettin aydur, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz36, CENGİZ TOPEL, Akhisar Bergama Yolu, 5 Eylül Cd., Kavracı Sk., Mithat Paşa Cd., Şerifağa Sk., İmamoğlu Sk., Zübeyde Hanım Sk., Zambak Sk., Yıldız Sk., Yunus Emre Sk., Yavuz Selim Sk., Salih Hoca Sk., Sakarya Cd., Reşatbey Cd., Rasim Sargın Sk., Petrol Sk., Paşalı Sk., Park Yolu, Kocanalı Sk., Mürsel Paşa Cd., Hürriyet Cd., Habıl Hafız Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-12 2024-10-12 09:00:00.947-2024-10-12 15:00:00.244 saatleri arasında Atatürk; AKPINAR, İsimsiz106, İsimsiz109, İsimsiz116, İsimsiz85, 120. Sk., 121., 123 Sk., 125 Sk., 141., UĞUR MUMCU, İsimsiz99, İsimsiz84, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz83 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-12 2024-10-12 10:00:12.267-2024-10-12 12:00:22.638 saatleri arasında Sevişler; sevişler köy içi yolu , İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz14, Sevinçler Köyü İç Yolu, Sevinçler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-12 2024-10-12 10:00:12.267-2024-10-12 12:00:22.638 saatleri arasında Hoşçalar; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz1, HOŞÇALAR, Hoşçalar Köyü Yolu, , İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-12 2024-10-12 10:00:12.267-2024-10-12 12:00:22.638 saatleri arasında Eskihisar; İsimsiz13, İsimsiz12, Eskihisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-12 2024-10-12 10:00:12.267-2024-10-12 12:00:22.638 saatleri arasında Ören; İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İç Yol, Ören Köyü İç Yolu, , Patika, Ören Köyü Yolu, Ören Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-12 2024-10-12 11:00:15.131-2024-10-12 17:00:20.166 saatleri arasında Şair Eşref; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-12 2024-10-12 11:00:15.131-2024-10-12 17:00:20.166 saatleri arasında Karakurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-12 2024-10-12 14:00:16.926-2024-10-12 19:00:28.912 saatleri arasında Çiftlik; İsimsiz3, , Çiftlik Köyü İç Yolu, Çiftlik Köyü Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-12 2024-10-12 14:00:16.926-2024-10-12 19:00:28.912 saatleri arasında Sarıkaya; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-12 2024-10-12 14:00:16.926-2024-10-12 19:00:28.912 saatleri arasında Adil; Adil Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.