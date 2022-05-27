12 Eylül'de idam edilenlerin fotoğrafını paylaşmıştı: SOL Partili Murat Güzel'in davasında yeni gelişme

27 Mayıs 2022 Cuma, 11:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında, 12 Eylül’de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye’de idam edilen son kişi Hıdır Aslan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı için “zincirleme örgüt propagandası” suçlamasıyla dava açılmıştı. Güzel’in 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti.

Güzel hakkında Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 10 Mayıs 2022 tarihinde görülmüş ve savcının mütalaa vermesi bekleniyordu. Mütalaasını veren savcı, Güzel’in beraatını istedi. Savcı’nın mütalaası şöyle:

“SUÇUN YASAL UNSURLARINI TAŞIMADIĞI KANAATİNE VARILDI”

“Yapılan soruşturma ve kovuşturma ile suçun kanunda yazılı unsurları sanık savunması ile birlikte bir bütün halinde değerlendirildiğinde; sanık hakkında dosya kapsamındaki paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan kamu davası açılmış ise de suça konu olduğu iddia edilen paylaşımların sanığın üzerine atılı suç yönünden suçun yasal unsurlarını taşımadığı kanaatine varıldı” dedi.

Davanın karar duruşması bugün yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Güzel’e, 12 Eylül’de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan’ın fotoğraflarını, sosyal medya hesabında neden paylaştığı sorulmuş, “Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır” ifadeleriyle suçlanmıştı.

Güzel ise ifadesinde, paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını, söz konusu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, “Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık, binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır” demişti.