12 gündür aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Devrek'in Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İsmet Abalı'yı (74) arama çalışmaları devam etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle ormanlık alan ile dere yataklarında yaptığı çalışma sonucu Abalı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Yılancakuz mevkisinde bulunan Abalı'nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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