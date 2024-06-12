12 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:25

KOCAELİ ilinde 12 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 2008., 2009. SK., 2010., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2071. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2124., 2129. SK., 2131., 2131. SK., 2133., 2136. SK., BAĞ YOLU SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4610., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 00:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1., 1. SK., 31., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 38., 38. SK., 38/1. SK., 39. SK., 66. SK., ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., AMIRAL SAGLAM, AMİRAL SAĞLAM CD., ATATÜRK BULVAR, DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DR.ERCÜMENT KIZILTAN, F.TURGUT SAYIN CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., FETIH, FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 00:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, OVACIK, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 208. CD., 21. SK., 231. CD., 2905., 2923., 2926., 2934., 2938., 2953., 3204., 3213, 3414., 3418., 4 TEMMUZ SK., 54. SK., 55. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 92. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTAŞ SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ATALAY SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHÇE SK., BAKKAL SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAŞAK SK., BAŞER SK., BAYRAKTAR, BAYRAM ŞİT CD., BEHÇET HOCA SK., BEKİR ÇOBAN SK., BESEVLER, BEŞEVLER CD., BILGE, BILGIN, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CANAN SK., CELAL ATİK CD., CENGİZTOPEL SK., CEVİZ SK., ÇAĞATAY SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DAMLA SK., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DARIYER, DEDE, DEDE BAYIR SK., DEDE SK., DERE YOL SK., DİBEKÖNÜ SK., DOGAN, DOĞAN SK., DUMLUPINAR SK., ELMALIK, ELMAS SK., ERDOĞAN SK., ERIK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., EROL SK., ESEN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GELİNCİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., GÜVEN SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, ISTANBUL, İBNİ SİNA CD., İDRİS TEMİZ SK., İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNKILAP CD., İSMAİL BAYCAN SK., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., İZCİ SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KARTAL, KAVAK SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAYNAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESTANELİK SK., KETEN TARLA SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KIRKPINAR CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAĞLAR SK., KONUT, KONUT SK., KOZLUK YOLU SK, KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MANOLYA SK., MEHMET OKTAV SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MİTHAT BAYRAK SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOR MENEKŞE SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NEHİR SK., NUMAN SK., NURİ BOYTORUN CD., OBA, OBA SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA, OVA SK., ÖMER USTA SK., PAZAR SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., RECEP TUNCER SK., RÜYA SK., SAKIYAN, SARAY SK., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP, SERAP SK., SEYH SAMIL, SEYRAN, SİNOP SK., STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SULTAN BAYBARS, SUSAM SK., ŞAKIYAN SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TEKKE SK., TEMEL SK., TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VEHBİ EMRE SK., VEYSEL KARANI, YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAŞAR DOĞU CD., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YETİŞEN SK., YILDIRIM CD., YOKSUL SK., YOKUŞ SK., YÖRÜK SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEFKEN mahallelerinde BURCU, BURCU SK., BUSE SK., FURKAN SK., GENÇ SK., İLAYDA SK., KAPTAN SK., KEFKEN KAPTAN, KENT, KENT SK., MEHMETÇİK SK., ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 3. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., AKAY SK., CAN SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, GİRİŞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., METEHAN, UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BITIKLER MEVKII, BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BEREN, KOCAKAYMAS KARANFIL, KUYULAR SK, SABANLAR MEVKII, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TOKMAKLI MEVKII, TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde FIRTINA SK., ÖZDİL SK., SARAL SK., TAŞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALYILDIZ SK., ANKARA.., ANKARA.. CD., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYDEMİR SK., AYDOĞDU SK., AYIŞIĞI SK., AYSU SK., AYŞİN SK., AYYILDIZ, BARIŞÇI SK., BELEMIR, BELEMİR SK., CEYHAN SK., CUMHURİYET. CD., DARI SK., DEMİRÖZ CD., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ECE SK., ERGİN SK., FESTİVAL SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., GÜNGÖR, İNEGÖL CD., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MILLET, MİLLET CD., MUMCU SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEHITLER, SEMA SK., SEYHAN SK., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİTLER CD., ŞENGÜL SK., ULUS, ULUS CD., ULUSOY SK., YENİ CAMİ SK., YILDIZLAR SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 405. SK., 424. SK., AKSU SK., CİNER SİTESİ YOLU SK, ÇAMKONAK CD., DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, HARBIYE, HARBİYE CD., KİLYOS SK., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI, SEKA KAMPI CD., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AĞIT SK., AHULAR, AHULAR SK., ANDIZ SK., ARALYA SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., BADEMLİ SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MANDALİNA SK., MEŞE SK., MORSALKIM SK., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., SERVET, SERVET SK., SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, İBRİKDERE, KETENCILER, KETENCİLER, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, BALOĞLU SK., ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., HELAL SK., IMAR, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, İMAR CD., KIRAZOGLU, ÜRETKEN SK., YEŞİL GONCA KOOPERATİF YOLU SK, ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 18:30-19:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, CİHANGİR SK., ÇENGEL CD., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AÇIL SK., ANKARA CD., ANKARA., ANKARA. CD., ATAKAN CD., ÇIGDEMCI, ÇİĞDEMCİ SK., FIRIN, FIRIN SK., HAMİT TURAN CD., HÜSNÜ EFE, LALE SK., LEYLAK SK., MESELIK SK., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., SARMAŞIK SK., YAPRAK SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., AYBALA SK., BALABAN SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DEMOKRASİ CD., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DUYGU, DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., ESKİ DEMİRYOLU CD., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HAMIT TURAN, HANIMELİ SK., HÜRRİYET CD., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR, ILIM, KAHRAMAN SK., KARANFİL SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MENEKSE, MENEKŞE SK., MESELIK, MEŞELİK SK., METİN, MIS, MİS SK., NAZLI, NAZLI SK., NERGİZ SK, NERGİZ SK., NİLÜFER SK., OSMAN GAZİ. CD., ÖYKÜM SK., PLEVNE, PLEVNE SK., SANAYİ CD., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SARMASIK, SELIMIYE, SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SÜRMELİ, YAZMALI SK., YURT, YURT CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1719., 1719. SK., 1722. SK., 1724. SK., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1761. SK., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765., 1765. SK., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1789., GAZILER, GAZİLER CD., ISSIKGÖL CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1745., 1745. SK., 1745/1., 1745/1. SK., 1745/2. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1749. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1754. SK., 1755. SK., 1757., 1757. SK., 1760., 1760. SK., 1766., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770., 1770. SK., 1771. SK., 1772. SK., 1772/1. SK., 1775. SK., SEHIT ÖZCAN DEMIRCI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, HATIPLER, HATİPLER, TEPEMANAYIR mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3550., 3550. SK., 3730., 3740, 3740., 4602. SK, 4603. SK, 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., AKYOL SK., AŞIR SK., ÇEŞME ALTI SK., DERYA SK., HATIPLER, HATİPLER CD., KARGA PINARI CD., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, KUYU SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde GÖLCÜK CD., İsimsiz57, KARGALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008., 1008. SK., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/4. SK., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023. SK., 1023/1. SK., 1024., 1024. SK., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1028. SK., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1039. SK., 1040. SK., 1041., 1041. SK., 1042., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1044/1. SK., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1046/2. SK., 1047. SK., 1047/1. SK., 1048. SK., 1049. SK., 1050. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1061. SK., 1062., 1062. SK., 1069. SK., 1072., 1080., 914/1., 917. SK., 918. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 922., 922. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 926/1., 926/1. SK., 927., 927. SK., 927/2. SK., 928. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 947/1. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR, BAHAR CD., CEMAL GÜRSEL CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK, KAVAK CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURİYET, ÇAYIROVA, YENI, YENİ mahallelerinde 2334/9. SK., 2335/1. SK., 5202., 5202. SK., 5203., 5203. SK., 5204., 5204. SK., 5205., 5205. SK., 5206., 5206. SK., 5207., 5207. SK., 5207/1., 5207/1. SK., 5208., 5208. SK., 5208/1. SK., 5208/2. SK., 5209. SK., 5210. SK., 5211. SK., 5212. SK., 5213. SK., ALİ HAYDAR EFENDİ CD., D-100 KARAYOLU, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, FATIH, İSTANBUL CD., KAZIM KARABEKİR CD., ORTA CD., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUDARLI mahallelerinde GÜL SK., KERİMOĞLU SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3419., 3425., BARIŞ SK., DENIZLI FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde 3703., 3705, 3705., KIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KALBURCU, KUTLUCA, NAIP, NAİP, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY, YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 109., 109. SK., 111., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117., 117. SK., 118., 118. SK, 118. SK., 119. SK., 120. SK., 121., 123., 123. SK., 125., 125. SK., 127. SK., 128., 128. SK., 129., 129. SK., 132., 142., 143., 143. SK., 144. SK., 145., 145. SK., 147. SK., 148., 151., 358. SK., ADIÖREN MEVKİİ, ADIÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, ARAPTEPE, BELEN MERKEZ MEVKII, BELEN MERKEZ MEVKİİ, BELEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZKIR, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DURANLI MEVKII, EĞİTİMCİLER SİTESİ SK, EŞREF BİTLİS CD., İLİM CD., KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARI, ARI SK., ARİF AĞA SK., DEVLETLI IDRIS, DEVLETLİ İDRİS SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURMA, HURMA SK., KULOGLU, KULOĞLU SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., ŞEVVAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, KÖRFEZ mahallelerinde ARPA SK., BAHÇELİ SK., BALTA SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., DOSTLAR SK., DÜZYOL, DÜZYOL SK., ELMA ÇIÇEGI, ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCANLAR SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., HAKIMIYET, HAKİMİYET SK., HATIRA SK., KARDEŞ SK., KARNAVAL SK., KURULTAY SK., MAHMUT ÇAVUS, MILLI HAKIMIYET, MİLLİ HAKİMİYET CD., SAĞLIK YOLU SK., SERINLER, SERİNLER SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., VEFA SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., ALKIN, ALKIN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ATASAY SK., ATATÜRK, AYGÜN SK., BANKA SK., BARAN, BARAN SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BEYAN, BEYAN SK., BIRGÜL, BIROL, BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAPA SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DARI, DERİNCE SK., DİVAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., GÜNEY SK., HAK SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İMRAN SK., KAHYA, KAHYA SK., KALYON SK., KAMACI SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAMAN SK., KERVAN, KERVAN SK., LIDER, LİDER SK., MESİRE SK., MEVLANA CD., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MOLLA HÜSREV CD., MURAT SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NESE, NEŞE SK., NİL SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVENGÜL SK., SIRAT SK., SULTAN, SULTAN SK., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., UMUT, UMUT SK., ÜÇAYLAR SK., YAĞIZHAN SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ASIL, ASİL SK., ATAKAN, ATMACA, ATMACA SK., BAHTİYAR SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BİLGEN SK., BİLİM SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., CEDIT, CEDİT SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DEVA SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., DUMANBEY SK., ECEHAN SK., ELDEM, ELDEM SK., ELVAN SK., EMRE SK., ENDÜLÜS SK., ERKİN SK., ESENGÜL SK., ESER, ESER SK., ESRA, ESRA SK., EVLIYA, EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., FANI, FANİ SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜRKAN SK., GÜVENLİ SK., HACI, HACI SK., HAZAN SK., INÖNÜ, ITINA, İLKİN SK., İNANÇ SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İTİNA SK., KADI SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KENAR SK., KÖRFEZ CD., LEVENT, LEVENT SK., MEZARLIK SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MÜCADELE SK., NİYET SK., OBEN SK., ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK SK., RIZA, RIZA SK., SABIR SK., SAĞLAM SK., SAKA SK., SALKIM SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SEYRAN SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., TUGBA, TUĞBA SK., TURAN, TURAN SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.