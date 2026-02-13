Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 ilde 15 ayrı suç örgütüne operasyon: 109 şüpheli yakalandı!

13.02.2026 08:40:00
İHA
Jandarma Genel Komutanlığı 12 ilde 15 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 438 milyon Türk lirası hesap hareketliliği bulunan 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Aydın'da; "tefecilik" ve "göçmen kaçakçılığı", Gaziantep'te; "insan ticareti" ve "nitelikli dolandırıcılık", Diyarbakır'da; "organize nitelikli hırsızlık", Kırklareli, Manisa ve Van'da; "göçmen kaçakçılığı", İzmir'de; "nitelikli dolandırıcılık", Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; "tefecilik", Antalya ve Ankara'da; "organize uyuşturucu ticareti" yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı", "tefecilik", "uyuşturucu ticareti", "nitelikli hırsızlık" ve "insan ticareti" suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Organize suç örgütü

