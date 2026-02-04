Konya’da organize suç örgütüne operasyon: Örgüt yöneticileri de gözaltında!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılanma uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı.

Hazırlıkların ardından ekipler, bugün saat 07.00’de harekete geçti. Ereğli ve Karapınar’da belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda, örgüt yöneticileriyle birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "şantaj", "hürriyeti tahdit", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 21 fişek, 1 balistik yelek, 11 gram esrar, 5 adet çek ve senet, bir not defteri, flash bellek ve bir mühür bulundu.

Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü devam ettiği bildirildi.