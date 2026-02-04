Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konya’da organize suç örgütüne operasyon: Örgüt yöneticileri de gözaltında!

Konya’da organize suç örgütüne operasyon: Örgüt yöneticileri de gözaltında!

4.02.2026 10:39:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Konya’da organize suç örgütüne operasyon: Örgüt yöneticileri de gözaltında!

Ereğli ve Karapınar’da belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda, örgüt yöneticileriyle birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılanma uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı.

Hazırlıkların ardından ekipler, bugün saat 07.00’de harekete geçti. Ereğli ve Karapınar’da belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda, örgüt yöneticileriyle birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "şantaj", "hürriyeti tahdit", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 21 fişek, 1 balistik yelek, 11 gram esrar, 5 adet çek ve senet, bir not defteri, flash bellek ve bir mühür bulundu.

Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü devam ettiği bildirildi.

İlgili Konular: #Operasyon #konya #gözaltı #Organize suç örgütü

İlgili Haberler

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne operasyon... 67 şüpheli yakalandı!
7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne operasyon... 67 şüpheli yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya, son bir haftada 7 ilde tefecilik ve göçmen kaçakçılığı yapan 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını bildirdi.
9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bakan Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüpheliden 46'sının tutuklandığını bildirdi.
9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bakan Ali Yerlikaya, 9 ilde 9 organize suç örgütüne yönelik 2 haftada jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.