12. kalkınma planının kabulünün üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine karşın gören yok: Raporsuz kalkınma!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

12. kalkınma planı, 31 Ekim 2023 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Resmi Gazete’nin 1 Kasım 2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak bu kalkınma planının hazırlığında kullanılan raporlar yayımlanmadı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 12. kalkınma planının hazırlanmasına dayanak teşkil eden görüş, değerlendirme ve tespitleri içeren ve yoğun bir çalışma ortamının çıktısı olan özel ihtisas komisyonu raporlarının hâlâ kamuoyu ile paylaşılmamasının nedenini sordu.

Bu raporlardan planın hazırlık çalışmaları sırasında ne ölçüde yararlanıldığı hakkında da bilgi isteyen Türeli, “12. kalkınma planı hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan özel ihtisas komisyonu çalışmalarını ortaya koyan raporlar ele aldıkları konuları ve sektörleri yakından ilgilendirdiğinden hâlâ yayımlanmamış olmasının bir eksiklik oluşturduğunu düşünmüyor musunuz? Söz konusu özel ihtisas komisyonu raporlarını ne zaman yayımlayarak kamuoyunun değerlendirme ve kullanımına sunmayı düşünüyorsunuz” sorularını yöneltti.

YILMAZ’DAN İLGİNÇ YANIT

Yılmaz ise yanıtında, kalkınma hedeflerinin yaşama geçirilebilmesi için 12. kalkınma planı hazırlıklarının en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınması adına Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getiren özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından oluşan çalışma grupları oluşturulduğunu anımsattı.

Yılmaz, “Özel ihtisas komisyonu raporları, kalkınma planlarının TBMM’de kabul edilmesinden sonra yayımlanmaktadır. 12. kalkınma planı özel ihtisas komisyonu ile çalışma grupları raporlarının baskıya hazırlık çalışmaları devam etmektedir” dedi.