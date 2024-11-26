Ortahisar Belediyesi, ‘Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı’ düzenliyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:45

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:46

Trabzon Ortahisar Belediyesi, günümüzün temel sorunları arasında yer alan ‘İklim değişikliği ve tarımsal üretim’ konularında düzenlediği çalıştay ve sempozyumlarla vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Geçen ay düzenlenen İklim Buluşmaları Çalıştayı’ndan sonra, şimdi de ‘İnsanları Doğduğu Topraklarda Doyurmak’ sloganıyla 29-30 Kasım tarihleri arasında ‘Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı’nı düzenleniyor. Çalıştayda; her biri kendi alanında uzman akademisyenler, ‘tarımsal üretim, kalkınma ve gıdanın geleceği’ konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirecek.

“VATANDAŞ TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMDEN KOPARILARAK KIRSALDAN GÖÇE ZORLANDI”

Sempozyumla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, izlenen yanlış politikalar sonucu Türkiye’nin kendine yeter ülke olmaktan çıkarıldığını ve temel gıda ürünlerini bile ithal edecek duruma düşürüldüğüne vurgu yaparak, “Ülkemiz nüfusunun üçte birine yakın bölümü kırsal alanda yasayıp tarımla uğraşıyor. Buna karşın bu kesimin milli gelirden aldığı pay %8-10 seviyelerindedir.

Uzun yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucu vatandaşımız tarımsal ve hayvansal üretimden koparılıp, kentlere göçe zorlanan bir yaşam süreciyle karşı karşıya bırakılmıştır. Son yirmi yılda izlenen hatalı ekonomik politikalar sonucunda ülkemiz kendi kendine yeter ülke olmaktan çıkmış, temel gıda ürünü niteliğindeki bazı ürünleri bile ithalat yoluyla karşılayan bir ülke haline getirilmiştir” dedi.

“ÜRETİM PLANLAMASI OLMADIĞI İÇİN ÇİFTÇİ SEKTÖRDEN KAÇIYOR”

Tarım sektöründe devlet tarafından yapılan desteklerin üretimi desteklemekten uzak olduğunu belirten Başkan Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere tarım sektörü, tüm dünyada özelliği gereği desteklemeye muhtaçtır. Ülkemizde de devlet tarafından uygulanan destek programları mevcuttur. Ancak bu adımlar, üretimi desteklemekten ziyade, daha çok tarım alanını destekler niteliktedir ve beklenen faydayı sağlamamaktadır. Yine bu alana ilişkin bir tarımsal üretim planlamasının olmayışı, tarım ürünlerinin arz talep dengesi ile piyasaya çıkmaması, çiftçinin gelirini olumsuz etkilemekte ve zamanla sektörden kaçmasına neden olmaktadır.”

“GÜZEL İŞLER YAPABİLECEĞİMİZ KANAATİNDEYİM”

Ortahisar Belediyesi’nin, bu alanda yapılan model uygulamaları örnek alarak yeni bir adım attığını dile getiren Başkan Kaya, “İnsanları doğduğu topraklarda doyurmak” ilkesiyle, bir planlama esasına dayalı olarak ilçemizin tarımına, dolayısıyla yöre tarımına bir yol açma ve de insanımızın ekonomik yaşamına katkı sunarken, tüketiciyi de ekonomik ve nitelikli bir tarımsal ürün yelpazesiyle buluşturabilmeyi amaçlıyoruz.

Oldukça iyi uygulamalar var ülkemizde, örneklere baktık, kentimiz insanının özellikleri, alışkanlıkları ve de elimizdeki toprak altyapısını esas alıp, güzel işler yapabileceğimiz kanaatiyle bir adım atıyoruz. Bu çalıştay yürünecek yola ilişkin bir çıkış planlamasıdır” cümlelerine yer verdi.

“ATATÜRK’ÜN, “ÜRETMEYEN TOPLUMLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR” SÖZÜ REHBERİMİZ OLACAK”

Düzenlenecek çalıştayla Ortahisar’da tarım sektörüne yeni bir bakış açısı oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Kaya, “Amacımız, insanların ürettiği ürün üzerinde söz ve karar sahibi olacağı, emeğinin karşılığını alabileceği bir örgütlenme düzenini esas alan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde olacağı bir yapıyı oluşturmaktır.

Bu çalıştayla tarım sektörüne ilçemizde yeni bir bakış açısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur” sözü rehber olacaktır” değerlendirmelerinde bulundu.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

Çalıştayda ilk gün, Prof. Dr. Ali İsmet Demirsoy “İklim Krizi ve Kalkınma”, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk-“Kırsal Kalkınma”, Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu- “Tarımsal Üretim”, Prof. Dr. Kenan Ok-“Karma Üretim Sistemleri”, Doç. Dr. S. Bahar Yenigül-“Kır/Kent İlişkileri”, Prof. Dr. M. Bayram-“Gıdanın Geleceği” konularını işleyecek. Yine sempozyumun ilk günü; Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi Başkanı Kübra Kargı-Natuka Şirketi Sahibi Saniye Uysal ise Ziraat Mühendisi İrfan Mutluay ise örnek uygulamaları anlatacak.

Çalıytayın 2. günü ise komisyon çalışmaları anlatılacak. Bu kapsamda; Prof. Dr. Bülent Gülçubuk “Kırsal Kalkınma”, Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu-“Tarımsal Üretim”, Prof. Dr. Kenan Ok- “Karma Üretim Sistemleri”, Doç. Dr. S. Bahar Yenigül-“Kır/Kent İlişkileri” ve Prof. Dr. M. Bayram ise “Kent Gıda Politikalarını” anlatan sunum gerçekleştirecek.