12 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:20

İZMİR ilinde 12 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.37-2024-11-12 15:00:00.436 saatleri arasında Çandarlı; İsimsiz199, Çandarlı Tatil Köyü, Yıldızkent Konutları, Konunç 17, Konunç 16, Bergama Asfaltı, Asnur 9 Sk., Yıldızkent Sk., İsimsiz203, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz213, İsimsiz214, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz219, İsimsiz220, Ayyıldız, 1109. Sk., asnur 6 Sk., Konunç 21 Sk., Konunç 5 Sk., İsimsiz237, Asnur 10 Sk, , İsimsiz194, İsimsiz197, İsimsiz198, İsimsiz221, İsimsiz222, Olgu 6 Sk., Konunç 14 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.37-2024-11-12 15:00:00.436 saatleri arasında Zeytindağ; , İsimsiz223 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:26.974-2024-11-12 17:00:42.485 saatleri arasında Örlemiş; İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Örlemiş, Örlemiş Köyü İç Yolu, , İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:26.974-2024-11-12 17:00:42.485 saatleri arasında Kızıltepe; , İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz12, KIZILTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:00.523-2024-11-12 16:00:00.458 saatleri arasında Ürkütler; , Ürkütler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; İsimsiz84, Çayırlar Kümeevler, Kestaneli Bağlar Kümeevler, HALİT BAĞI KIRÜSTÜ, Kestaneli Bağlar, ÇAMLI BAĞLAR, MELİS, Yağpınar Mevki, Çayırkümeevler, İzmir Ankara Cd., Çayır Sokak, Çayır, İSMAİL ULUSAN, 2. ÇEŞME, OVA YOLU, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz17, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz2, halit bağı kır üstü, Çalı İçi, Bademcik, , İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz60, İsimsiz79, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz87, İsimsiz92, İsimsiz95, İsimsiz106, İsimsiz110, Çamlı Bağlar Kümeevler, Çayır Kümeevleri, Hayıtlık kümeevler, Hayıtlık Mevkii, Hayıtlık Mevkii Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Yiğitler; 6002, Menengeç Mevkii Yolu, İsimsiz1, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Sinancılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Sarılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; AYDERESİ SULUK KÜME EVLER, SULUK KÜMEEVLER, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, Namazgah Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.632-2024-11-12 16:00:00.039 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; Namazgah Sk., Kasuluk 2, incirlipınar, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, Şerbetçi Sk., İzmir Ankara Cd., İncirlipınar, Çayır Kümeevleri, Kocabağlar Sk., Karasuluk, Darı Tepesi Sk., Arıkaltı Cd., Arıkaltı 2. Sk., Arıkaltı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.714-2024-11-12 09:30:00.402 saatleri arasında Çapak; 2522. Sk., 2533. Sk., 2537. Sk., 2536. Sk., 2535. Sk., 2534. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2521. Sk., 2524. Sk., 2525. Sk., 2526. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2501. Sk., 2540. Sk., 2542. Sk., 2543. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2550. Sk., 2552. Sk., 2554. Sk., 2560, 2562. Sk., 2564. Sk., 2503 sok, 2517, 2502, 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., , İsimsiz39, İsimsiz40, 2556 Sk., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2517/2, 2548, 2552/1 Sk., 2538. Sk., 2539. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.714-2024-11-12 09:30:00.402 saatleri arasında Ortaköy; Aslanlar, Camiisokagi, Paşa Sk., ÇİÇEK SK., , İsimsiz1, Philsa Cd., Çiçek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.714-2024-11-12 09:30:00.402 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:00.714-2024-11-12 09:30:00.402 saatleri arasında Yedi Eylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:30:26.703-2024-11-12 17:00:37.444 saatleri arasında Çapak; İsimsiz39, İsimsiz40, 2556 Sk., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2517/2, 2548, 2552/1 Sk., , 2532. Sk., 2533. Sk., 2534. Sk., 2504. Sk., 2503. Sk., 2501. Sk., 2502, 2517, 2503 sok, 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2520. Sk., 2519. Sk., 2521. Sk., 2522. Sk., 2524. Sk., 2505. Sk., 2535. Sk., 2536. Sk., 2537. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2550. Sk., 2552. Sk., 2525. Sk., 2554. Sk., 2526. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2560, 2562. Sk., 2564. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:30:26.703-2024-11-12 17:00:37.444 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 17:00:00.45-2024-11-12 17:30:00.154 saatleri arasında Çapak; 2536. Sk., 2537. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2542. Sk., 2543. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2526. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2533. Sk., 2534. Sk., 2535. Sk., 2550. Sk., 2552. Sk., 2554. Sk., 2560, 2562. Sk., , İsimsiz39, İsimsiz40, 2556 Sk., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, 2502, 2517, 2503 sok, İsimsiz47, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2517/2, 2548, 2552/1 Sk., 2501. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2564. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2521. Sk., 2522. Sk., 2524. Sk., 2525. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 17:00:00.45-2024-11-12 17:30:00.154 saatleri arasında Yedi Eylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 17:00:00.45-2024-11-12 17:30:00.154 saatleri arasında Ortaköy; Çiçek Sk., Philsa Cd., Paşa Sk., Camiisokagi, Aslanlar, ÇİÇEK SK., İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 17:00:00.45-2024-11-12 17:30:00.154 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:26.974-2024-11-12 17:00:42.485 saatleri arasında Aşağışakran; , AŞAĞIŞAKRAN, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ, 11/5, 11/8, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, 11/3, Aşağışakran Köyü, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ, AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:26.974-2024-11-12 17:00:42.485 saatleri arasında Yenişakran; , 3410, 3513/1, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz26, 3466 Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, 3435, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, Çeşme Önü Cd., İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz58, Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., İsimsiz70, Çeşme Önü Cd., İsimsiz72, 3382, İsimsiz84, 2. ÇEVRE YOLU, 3379, 3388, 3500/3, 3475 Sk., 3411 sk., 3478, 3482 Sk., 3494, 3495, 3475 Sk., 3423 Sk., 3479 Sk., 3502, 3455, 3391, 3461, 3461, 3376. Sk., 3382. Sk., 3387. Sk., 3500/2. Sk., 3510. Sk., 3380, 384. Sk., 386. Sk., 392. Sk., 394. Sk., 394/1. Sk., 395. Sk., 3396 Sk., 397. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 401. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., İNCİRLİK, 428. Sk., 429. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 3434, 437. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., İNCİRLİK, 3454, 3453 Sk., 461. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 497. Sk., 3498, 499. Sk., 3500, 500/. Sk., 3449/1 Sk., 507. Sk., 508. Sk., 3511, 515. Sk., Barbaros Sk., Çeşme Önü Cd., İncirlik Sk., 3453, 3391/1, Çeşme Önü Cd., 3386/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:00:34.376-2024-11-12 15:00:45.794 saatleri arasında Sevgi; 651/1. Sk., 40/5. Sk., 651. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:34.376-2024-11-12 15:00:45.794 saatleri arasında Yeşil; 40/4. Sk., 650. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 09:00:48.977-2024-11-12 15:00:57.457 saatleri arasında Hürriyet; 1075. Sk., ÇAMLIK, Plevne Cd., Plevne, 1095. Sk., 1094. Sk., 1093. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1078. Sk., 1077. Sk., 1076. Sk., 1074. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 09:30:00.145-2024-11-12 16:00:00.979 saatleri arasında Haliller; İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz154, İsimsiz79, İsimsiz38, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz153, İsimsiz152, HALİLLER, İsimsiz149, AKKEÇİLİ, İsimsiz147, , HALİLLER, Haliller, İsimsiz162, İsimsiz160, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz155, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz120, HALİLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Bademler; 15045. Sk., 15050/1 Sk., 15051 Sk., 15052 Sk., 15053 Sk., 15066 Sk., 15074, Gödence Yolu Cd., İzmir-Seferihisar Yolu, İsimsiz21, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz39, İsimsiz111, İsimsiz120, İsimsiz122, SEFERİHİSAR, 1452, 15001. Sk., 15002. Sk., 15040, 15041. Sk., 15042 Sk., 15043. Sk., 15044. Sk., 15046. Sk., , 15050, İsimsiz12, İsimsiz17, 15041, İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Efemçukuru; , İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, EFEMÇUKURU, İsimsiz220, İsimsiz221, Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Gödence; 4022, 4025, TURŞU GEDİĞİ, 4002, 4007, 4002, 4002, 4001. Sk., 4002. Küme Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007, 4008. Sk., 4010. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4011. Küme Sk., 4012. Küme Sk., 4013. Küme Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016 Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019 Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022 Sk., 4022. Sk., 4023, 4024. Sk., 4025, , 4013, 4022 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Ulamış; , İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz44, 1450. Sk., 1451. Sk., 1451/1, 1452, 1453. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., 1455/1. Sk., 1456. Sk., 1457. Sk., 1458. Sk., 1459. Sk., 1460. Sk., 1461. Sk., 1462. Sk., 1464. Sk., Kuruçeşme, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Gölcük; , İsimsiz17, İsimsiz18, 14006, 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14005. Sk., 4001. Sk., Gölcük Köyü Cd., Gölcük Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Çamtepe; , Efem Çukuru Köyü Yolu, Çamtepe Köyü, Çamtepe Köyü İç Yolu, çamtepe köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Kavacık; payamlı cad., KONAK KAVACIK ASFALTI , 10022. Sk., 10021. Sk., 10017. Sk., 10013. Sk., 10012. Sk., 10010. Sk., 10009. Sk., 10006. Sk., 10005. Sk., 10004. Sk., 10003. Sk., 10002. Sk., 10001. Sk., , KONAK KAVACIK ASFALTI, 10029, 10023, 10020, 10019, 10016, 10018, 10014, 10015, 10011, 10008, 10007, Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10024. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 11:00:30.546-2024-11-12 12:00:36.562 saatleri arasında Bahar; 2946. Sk., , 2924. Sk., 2928. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 10:00:25.733-2024-11-12 13:00:10.857 saatleri arasında Payamlı; ELMABELEN, TARIMSAL ABONE , DALYAN, ARIKDAMI, SEYRAN, Çınar, Çelebi, Vali Kazım Dirik, Uzunca Harman, OKUL, Kısıklar, Küçükkaya, Kuzey, Kuyu Üstü Çıkmazı, Kuyu, Kaya Pınarı, Kaya, Gülsüm Pınarı, Gazi, Dede Mezarı, Bayram, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 17:00:33.903-2024-11-12 18:00:41.562 saatleri arasında Kaklıç; 10311/1. Sk., 10316. Sk., 10317/7, 10317/1. Sk., 10317/2. Sk., 10317/3. Sk., 10317/4. Sk., 10317/5. Sk., 10317/6. Sk., 10318. Sk., 10318/1. Sk., 10320. Sk., 10321. Sk., 10321/1. Sk., 10322. Sk., 10323. Sk., 10324. Sk., 10324/1. Sk., 10325. Sk., 10326. Sk., 10327. Sk., Ahmet Piriştina Cd., 10315/2, 10315/1, 10300, 10300/1, İZMİR, 10309/1. Sk., 10310. Sk., 10311. Sk., 10312. Sk., 10313. Sk., 10305. Sk., 10304. Sk., 10303/7. Sk., 10303/6. Sk., 10303/5. Sk., 10303/4. Sk., 10303/3. Sk., 10303/2. Sk., 10303. Sk., 10302. Sk., , 10314. Sk., 10315. Sk., 10306. Sk., 10307. Sk., 10308. Sk., 10309. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-12 2024-11-12 17:00:33.903-2024-11-12 18:00:41.562 saatleri arasında Tuzçullu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-12 2024-11-12 17:00:33.903-2024-11-12 18:00:41.562 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.