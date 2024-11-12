12 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:20

SAKARYA ilinde 12 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, SAPANCA YOLU CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE, ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde ALTINDERE SK., BAKIRCILAR, BAKIRCILAR SK., GAZI (ALTINDERE), GENERAL ENGİN HOŞ SK., SERÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 12 Kasım Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN mahallelerinde AVDAN, CEVIZLI, MEZARLIK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 12 Kasım Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN, İÇDEDELER mahallelerinde AVDAN KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLVEREN SK., İÇDEDELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, IÇDEDELER, İÇDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR, ÇİFTLİK, IÇDEDELER, İÇDEDELER KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARAPINAR, KONACIK, TUZLA mahallelerinde AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, İsimsiz94, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ SK., MERKEZ/2, MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., SAKARBOYU, YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, ARDIÇBELI, CUMHURİYET, ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, KÖRFEZ, KURUMESE, KURUMEŞE, KUZULUK, LIMANDERE, LİMANDERE, ORTAKÖY, PARALI, SINANOGLU, SUBATAĞI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YUVALIDERE mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 1003 SK., 1021 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLER, 1032, 1032 KÜME EVLER, 1034, 2 NOLU, 2 NOLU SK., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., ACIELMA KÜME EVLER, ASAGI, ASAGI_18, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BAĞ SK., BATAKLI, BAYIR SK., BEDİR SK., BEYAZIT, BURNAZ SK., CANER SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., DAG, DAĞ, DEGIRMEN, DERE-, DEREKÖY İÇ YOLU, DİK SK., DOGU, DOĞU CD., DURAK SK., ERİKLİK SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., F.SULTAN MEHMET, FATIH1, FATİH, FATİH SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN, FIRIN SK., GAFFAR OKKAN, GAZANFER BİLGE BULVAR, GÖK SK., GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., GÜL-, GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., H.RAHMİ SK., HACI, HACI ALİ SK., HACI ARİF SK., HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, HENDEN, HENDEN SK., HILAL, HİLAL SK., İsimsiz95, KARACAOĞLAN SK., KARAOĞLAN SK., KARASU-, KARASU (MERKEZ), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU CD., KARSI, KARŞI, KARŞI SK., KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KEMER SK., KURUDERE, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, KUZULUK, KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, LALE-, LALE_2, LİMANDERE YOLU, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MENDERES, MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ-, MERKEZ SOK., MERKEZ/13, MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/3, MERKEZ14, MEVLANA SK., MEZARLIK_3, NEHİR SK., NEHİRBOYU, NERGIS, NERGİS SK., OKUL, OKUL-, ORTA-, OSMAN GAZI, PAPATYA, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR SK., PAZAR_2, SAKARBOYU SK., SAKARYA CD., SAKARYA_2, SAKARYA_3, SAZ, SAZ SK., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SELVI, SELVI-, SELVİ SK., SEN, SHT.ERSIN SENEK, SULTAN, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞAL SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., TEPE, TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRBE SK., TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., UZUN CD., VATAN 1 SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YAVUZ SK., YAZLIK, YAZLIK CD., YENI, YENI_7, YENİ, YUKARI 9, YUKARI., YUNUS EMRE_1, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU, YUVALIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU SK., BASIK SK., ÇALIM SK., GÖKALP, GÖKALP SK., HATİP SK., HÜSEYIN RAHMI, MENEKSE, MENEKŞE SK., SEDAT KİRTETEPE CD., SERPİL SK., TELLİ SK., TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5244 NOLU, HAL IÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 785 NOLU SK., 786 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., BADEM SK., DALLI SK., EMECİ SK., FENER SK., GÖKÇE SK., GÖMEÇ SK., KANCA, KANCA SK., PARLAK SK., POYRAZ SK., SARAY BOSNA, SARAY BOSNA CD., YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5003 NOLU, ILGAZ SK., KARTALLAR SK., ÖZCAN, YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Kasım Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, ERENLER, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURTBEYLER, POYRAZLAR, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, SÜLEYMANBEY, TASLIK, TAŞLIK, TEKELER, TEPEKUM, TURNADERE, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1001, 1101 NOLU, 111 NOLU, 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 1222 NOLU SK., 1226 NOLU SK., 1253 NOLU SK., 1254 NOLU, 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1258 NOLU SK., 1259NOLU, 1259NOLU SK., 1260 NOLU, 1260 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 1263 NOLU SK., 1264 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1266 NOLU, 1266 NOLU SK., 1267 NOLU SK., 1268 NOLU SK., 1269 NOLU SK., 1270 NOLU, 1270 NOLU SK., 1271 NOLU, 1271 NOLU SK., 1272 NOLU, 1272 NOLU SK., 1273 NOLU, 1273 NOLU SK., 1274 NOLU, 1274 NOLU SK., 1275 NOLU, 1275 NOLU SK., 1275 NOLU SK., 1276 NOLU, 1276 NOLU SK., 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1302. SK., 1307. SK., 1345 NOLU, 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1367 NOLU, 1370 NOLU, 1370 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1701., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 2201. SK., 249 NOLU SK., 37. SK., 50 NOLU CD., 5003 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5008 NOLU, 5008 NOLU SK., 5009 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5017 NOLU, 5018 NOLU, 5018 NOLU SK., 5024 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5030 NOLU SK., 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5048 NOLU SK., 5051., 5052 NOLU, 5053 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5064 NOLU, 5064 NOLU SK., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5069 NOLU SK., 5070 NOLU, 5070 NOLU SK., 5071 NOLU SK., 5072 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., 51 NOLU, 51 NOLU CD., 52 NOLU, 52 NOLU CD., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5211 NOLU SK., 5212 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5215 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5219 NOLU SK., 5221 NOLU, 5221 NOLU SK., 5222 NOLU SK., 5222. SK., 5231 NOLU SK., 5232 NOLU SK., 5233 NOLU SK., 5234 NOLU, 5237 NOLU SK., 5238 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU, 5243 NOLU SK., 5404. SK., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5502 NOLU, 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526 NOLU SK., 5526. SK., 5527 NOLU, 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU, 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5577 NOLU, 5577 NOLU SK., 5578 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704 NOLU SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 5837 NOLU, 5839 NOLU, 8 NOLU SK., 903. SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ADAPAZARI KARASU YOLU, ANKARA, ANKARA CD., ANKARA, CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, ATMACA, ATMACA SK., BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, CAMİİ SK., ÇAGDAS, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., ÇAY 1 SK., ÇAY 2 SK., ÇAYIRLI, ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇEVRE YOLU CD., ÇIFTÇI, ÇİFTÇİ SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERE CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., ELMAS SK., ENKA YOLU CD., ERKAYA CD., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, ESENCE, ESENCE CD., FATIH SULTAN MEHMET, FERAH, FERAH SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜL SK., GÜLER, GÜN1, GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜRZ SK., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HAL, HAL CD., HAL İÇİ SK., HAL. CD., HASRET SK., HATIPLER, HATIPLER CD., HATİPLER CD., ILGAZ, ILYASLAR/1, ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İNCE SK., İsimsiz141, İsimsiz148, İsimsiz154, KABASAKAL SK., KARAKÖY, KARAKÖY CD., KARASU, KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KEKLİK SK., KERESTECILER, KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KOŞAR SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ/1, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI YOLU, KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KUL SK., KUM SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOĞAN CD., LEYLEKLİ PARK İÇİ YOLU, MERKEZ CD., MEZARLIK, NEHIR, NEVIYE, NEVİYE CD., ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANAYI, SANAYI CD., SANAYİ CD., SANCAK SK., SANTIYE, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ, SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/1, SET ÜSTÜ/2, SETALTI, SETALTI CD., SILA, SILA SK., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., SUNA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, ŞANTİYE SK., TASLIK, TAŞLIK CD., TEK SK., TEKELER SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK., VATAN, YAREN, YAREN SK., YAYLA, YENİ SK., YENİCAMİ BULVAR, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Kasım Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL mahallelerinde 721., 721. SK., GÜRCAN SK., LIMONLU, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 710. SK., ALTINOLUK SK., AYKUT, AYKUT SK., DERELİ SK., GEDİK SK., GIZEM, GİRDAP SK., GİZEM SK., GÜRPINAR SK., HÜRRİYET SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELİN SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Kasım Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 901. SK., 902., 902. SK., 904., 904. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 913., 913. SK., 914., 915., 915. SK., 916. SK., 918. SK., 924. SK., 925. SK., 926. SK., 934., 936. SK., 938., 938. SK., 940. SK., 954., 957. SK., 958. SK., 959., 959. SK., 966. SK., 967. SK., 969. SK., 971., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 990. SK., 994., ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AKGÜN, ANIT SK., ARA SK., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZİM, AZİM KÜME EVLER, BEŞEVLER SK., BEYAZIT SK., BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., CÖMERT, CUMA CD., ÇAYIR, ÇESME SK., DEVA SK., DILAN, DILAN SK., DİLAN SK., EKIN, EKİN, EKİN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, EMEK, ESEN SK., FUNDA SK., GAZALİ SK., GÜNER SK., HALIT ÇELIKOGLU, HALIT ÇELIKOGLU CD., HALİT ÇELİKOĞLU CD., HIZIR SK., IBRAHIM ÖGRETMEN SK., ISTANBUL, İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., İSTANBUL, KADI SK., KAMER, KAMER SK., KAYNAK SK., KESİM SK., KIRCAALİ CD., KIRCALI, KIRCALİ CD., KUTLU SK., MEDENIYET, MEDENIYET CD., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MİNA SK., NECİP FAZIL SK., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ SK., RAİF TUMBAZ SK., RANA SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SEBAT, SEBAT SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK SK., UHUVVET SK., UYAR SK., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU, YASEMİN SK., YEŞİM SK., YONCA SK., YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Kasım Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKÖPRÜ, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 1.GEÇIT SK., 1.GEÇİT SK., 100. SK., 101., 101. SK., 103. SK., 105. SK., 109. SK., 11. CD., 110. SK., 111., 111. SK., 112., 112. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 126. SK., 127. SK., 128. SK., 129. SK., 130., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 135. SK., 136. SK., 137. SK., 138., 138. SK., 139. SK., 140. SK., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 152., 152. SK., 153., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 156. SK., 157. SK., 158. SK., 159., 159. SK., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 165. SK., 167. SK., 169. SK., 171., 171. SK., 173., 173. SK., 175., 177., 177. SK., 179. SK., 180., 180. SK., 185., 185. SK., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 2., 2. CD., 200. SK., 202. SK., 204., 208. SK., 222. SK., 237., 237. SK., 245., 25., 26., 27. SK., 30. SK., 32. SK., 324., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 33. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 335., 335. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 340. SK., 349., 349. SK., 35. SK., 352. SK., 354. SK., 356., 358., 358. SK., 36. SK., 360. SK., 379. SK., 381. SK., 383. SK., 385. SK., 387. SK., 389. SK., 4. CD., 45. SK., 49. SK., 52. SK., 54, 54. SK., 57., 57. SK., 59., 60., 61., 62. SK., 63., 63. SK., 64., 65., 65. SK., 66., 66. SK., 67., 67. SK., 69. SK., 7. CD., 74., 76 SK., 76., 76. SK., 79. SK., 82. SK., 83. SK., 833. SK., 84., 847. SK., 90., 90. SK., 91. SK., 93. SK., 94. SK., 96., 98., 98. SK., 99. SK., AKADEMİ YOLU SK., AKASYA SK., ALİ KOÇ SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, ASİL SK., ATAK SK., ATALAY SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BAHÇE SK., BAS SK., BAŞ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BİRLEŞİK SK., CEMRE 2 SK., CİHAN SK., ÇARDAK SK., ÇATALÇEŞME, DAĞKÖY SK., DARBOGAZ, DARBOGAZ SK., DARBOĞAZ SK., DİBEK SK., DOGRU SK., DOĞRU SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DÖNER SK., ENDER EVLER SİTESİ İÇ YOLU, ENSAR SK., ERGUN SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., FILIZ, FİLİZ SK., FURKAN SK., GÖZDE SK., GÜLDESTE SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KANUNİ SK., KARABAŞ SK., KARTEPE SK., KENAN SOFUOGLU, KENAN SOFUOĞLU, KERVAN, KERVAN SK., KEVSER SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KIRAZ, KISA SK., KISIKGEÇIT SK., KISIKGEÇİT SK., KOTUK SK., KUMRU SK., KUTLU EVLER, LEYLAK SK., MEHTAP SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., NISANCI, NISANCI SK., NİŞANCI SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, OĞUZHAN SK., ORKİDE SK., ORTA CD., ÖNDER SK., PARK SK., PASA SK., PAŞA SK., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 2 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFRANCIK SK., SAGLIK SK., SAĞLIK SK., SAKARYA SK., SANAYİİ CD., SARDUNYA EVLERİ 2 İÇİ YOLU, SARP SK., SEFA SK., SERDİVAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ, SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, SIVRITEPE, SIVRITEPE CD., SİPAHİ SK., SİVRİTEPE CD., SOGUKSU, SOGUKSU SK., SOĞUKSU SK., SUHUBE EVLERİ 1 İÇİ YOLU, SULU SK., SÜTÇÜ SK., TARABYA SK., TESELLİ SK., TOKATDERE SK., TUFAN SK., USTA SK., UZAY SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE CD., ÜNİVERSİTE CD., VİŞNE SK., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENI CD., YENİ CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YIGIT, YİĞİT SK., YUVA SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA, ZAKKUM SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA mahallelerinde 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 60 NOLU, 60 NOLU SK., 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., BELEDİYE CD., SÖGÜT, SÖGÜT CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., AKSU CD., BELEDIYE CD., ÇAYKIŞLA CD., ESKİ TÜRBE CD., PIRAHMETLER, PİRAHMETLER CD., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024, 1024 SK., 1404 NOLU, 286, SK., ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., ADNAN MENDERES CD., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKBAŞ SK., AKIN, AKIN SK., AKSU, ALEMDAR SK., ARAS, ARAS SK., ATA SK., ATLAS SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BARBAROS, BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., CEYHAN SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR SK., ÇAVUŞOĞLU SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMET SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., EKİM, ELVAN, EMIN, EMİN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HASAT, HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KALE, KALE SK., KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA, LODOS, LODOS SK., MELEK, MERCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., METİN, METİN SK., MEVLANA CD., MILLET, MİLLET SK., OK, ORTA/3, ORTA/4, PARKE, PARKE SK., PELIN, PELİN SK., PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., SADIYE, SADİYE, SANCAK, SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE SK., TOPRAK, TUĞBA, TUNA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., UZUN SK., VOLKAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YAYLA SK., YUDUM, YUKARI KİRAZCA CD., YÜCEL, YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BİSMİL SK., BULAN SK., CANAN, CANAN SK., HIDAYET, KADİR SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MİRAÇ CD., NADIDE, NADIR, NUMAN SK., SERKAN SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1508., 3205., 4451., 4452., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11612, ARMAĞANLAR SK., DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DİKMEN MERKEZ, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.