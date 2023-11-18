12 kişiyi 5 milyon TL dolandırdı... Şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:10

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:10

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı daireleri birden çok kişiye satan bir şüpheli belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda 12 ayrı yurttaşı aynı yöntemle 5 milyon TL dolandıran şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.