12 kişiyi 5 milyon TL dolandırdı... Şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Denizli’de sözleşme karşılığı daireleri birden çok kişiye satarak 12 ayrı yurttaşı 5 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı daireleri birden çok kişiye satan bir şüpheli belirledi.
Yapılan araştırmalar sonucunda 12 ayrı yurttaşı aynı yöntemle 5 milyon TL dolandıran şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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