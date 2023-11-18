12 kişiyi 5 milyon TL dolandırdı... Şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Denizli’de sözleşme karşılığı daireleri birden çok kişiye satarak 12 ayrı yurttaşı 5 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:10
12 kişiyi 5 milyon TL dolandırdı... Şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı daireleri birden çok kişiye satan bir şüpheli belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda 12 ayrı yurttaşı aynı yöntemle 5 milyon TL dolandıran şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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