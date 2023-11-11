Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 18 tutuklama

Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:01

Güncelleme: 11.11.2023 - 13:02

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından kendilerini savcı, polis, asker veya banka personeli olarak tanıtıp Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, İstanbul illerinde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerini belirledi.

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler şüphelilerin adreslerine özel hareket polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 telefon, 24 sim kart, dijital materyaller, 148 uyuşturucu hap ile 28 bin 400 lira ve 500 dolar ele geçirildi.

18 TUTUKLAMA

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklandı, 6'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.