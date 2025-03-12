12 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:46

MANİSA ilinde 12 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:25.217-2025-03-12 15:00:32.228 saatleri arasında Heybeli; İsimsiz8, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, büyükbelen yolu, Saruhanlu Manisa Yolu, Heybeli Köyü İç Yolu, Heybeli Köyü Yolu, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 09:00:33.382-2025-03-12 15:00:43.615 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; İsimsiz4, , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Tüpüler; , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Yakaköy; , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Yeniköy; , Yeniköy, Yeniköy Köyü Yolu, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Dereçiftlik; Dereçiftlik, , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Boyalı; , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Çağlayan; , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Dalkara; , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Malkoca; , Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-12 2025-03-12 11:00:27.571-2025-03-12 16:00:37.956 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.