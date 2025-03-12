12 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:46

SAKARYA ilinde 12 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 19018, 34021, 34024, 34025, ASAGINEVRIN, DAG AGZI, NEVRIN, NEVRİN, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 15.CD., 3001, 3005, 4001, 4003, 4007, 4008, 4013, 6.CD., 7.CD., AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BİRLİK SK., İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KIZILCIKLI BURUN, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ, MERKEZ/4, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 34016, 34018, 34022, 34023, 36009, AŞAĞINEVRİN, DAĞ AĞZI, KURUDERE, NEVRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8003, BAHÇECİK CD., DENIZ, GÖL, GÜZEL, GÜZEL SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., LEYLAK SK., SARMASIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, MALTEPE, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 13002, 13003, 13004, 13005, 13008, 13010, 13011, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AKÇE, AKINCI, AL SK., ALTINTAŞ SK., ARABACI SK., BAHÇE SK., CEYLAN, CİRİTÇİ SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇORUHLU, DEFNE, DEĞİRMENDERE, DOGAN, GARIPLER, GARİPLER SK., HACI MAHMUT, HALI SAHA SK., HANIMELI, HARMANLI SK., HUZUR, HUZUR/1, İsimsiz138, İsimsiz146, KANARYA, KANLIÇAY, KANLIÇAY/3, KARACA SK., KARTAL SK., KAYA, KÜÇÜK SK., MARMARA, MECIDIYE, MECİDİYE, MECİDİYE CD., MENEKŞE SK., MERKEZ_1, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MEYDAN, MEYDAN SK., MİMAR SİNAN SK., MUTLU SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, NİSAN 17. SK., ÖZÇAKIR SK., PIRENLI, PİRENLİ SK., SAKARYA, SERÇE SK., SIFALI, SIFALI SK., SONER, SONER/2, SONER/3, SU ARITMA TESİSİ, SÜLEYMANİYE SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., ULU SK., ULUDERE, VILLA, YAVUZ, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde BAHAR SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., DÜĞLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., MENEKSE SK., ULU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 12001, 12010, 13001, 13006, 13007, 3003, 3007, 8009, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE SK., AK SK., ALTINTAS, ARSLAN, ARSLAN SK., AVCILAR SK., BABALI, CEYLAN/1, CIRITÇI-, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIRACILAR, ÇORUHLU SK., DÜGLEN, GEDIK, GEDİK SK., HACI MAHMUT SK., HUZUR SK., HÜRRIYET, ISIK SK., KANAL SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MARMARA CD., MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MESUDİYE, MESUDİYE SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PARK İÇİ YOLU, SONER CD., ŞİFALI SK., UGUR, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, VİLLA SK., YAGMUR, YENİYOL SK., YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 12 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABAŞI, AKPINAR, ÇUKURKÖY, HIZAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENI, YENİ mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/3, AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI/2, BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, FINDIKLIK EVLERI(4), FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GÖKÇE HATUN, GÖKÇEKIZ SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOGDULAR/1, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALI YOLU/7, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE/6, KARADERE/7, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/20, KESTANEPINARI/21, KESTANEPINARI/7, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN, MADEN 1, MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/44, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_27, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_93, MEZARLIK, MİTHAT PAŞA SK., ORTA_1, SABAN, SABAN/2, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SHT.NURI TAN/3, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBASI, TEPEBASI/1, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1324 NOLU SK., 1325, 1325 NOLU, 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 15 TEMMUZ, KUMKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA mahallelerinde 730 NOLU SK., 730 NOLU SK., 736 NOLU SK., 737 NOLU SK., 737., ATALAR SK., DÖNÜS SK., DÖNÜŞ SK., HAMAM SK., OCAK SK., SALIM, SALİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU, 575 NOLU SK., ÇETİN SK., FIDELI SK., FİDELİ SK., GÜNEY SK., MALTEPE, MALTEPE CD., OKUL, OKUL SK., YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., ALPARSLAN TÜRKES, DERYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 190., 191. SK., 194. SK., 198. SK., 233., 235. SK., 6. CD., ADİL SK., ASİL SK., ATALAY SK., ATILGAN SK., CİHAN SK., CİHAT SK., ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 366., 366. SK., 368., 368. SK., 397., 397. SK., 399. SK., BULUT, BULUT SK., KALENDER SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde BAĞLAR, SAFRANCIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 665., 665. SK., 718. SK., 720. SK., 727. SK., 728. SK., 729. SK., 801., AKIN, AKIN SK., ARDIÇ SK., ATA SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EYÜP SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., KADEM SK., KAMELYA SK., KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., LIMONLU, LİMONLU SK., SAKLI, SAKLI SK., ÜSTÜN SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 17. CD., 531., 531. SK., 533., 535. SK., 537., 537. SK., 546., ALANIÇI SK., ESKİ DEPREM EVLERİ, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., SEHIT B.SOYBILGIÇ, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, TEPECIK, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2. CD., 2.GEÇIT SK., 2.GEÇİT SK., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2115., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2212., 2215., 2218., 2219., 2225., 2227., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 317. SK., 318. SK., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 338., 338. SK., 339., 339. SK., 340 SK., 340., 340. SK., 342. SK., 343. SK., 344., 344. SK., 346. SK., 347., 348., 349., 350., 350. SK., 352., 353., 354., 354. SK., 357., 357. SK., 358., 358. SK., 360. SK., 365., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 371. SK., 373. SK., 375 SK., 375., 375. SK., 376. SK., 377. SK., 379. SK., 381., 381. SK., 383., 383. SK., 385. SK., 386., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 389., 389. SK., 391. SK., 40., 401., 4026 SK., 407. SK., 409., 411., 423 SK., 423., 425 SK., 425., 45. SK., 4600. SK., 47., 47. SK., 51., 525. SK., 533. SK., 535., 539., 539. SK., 541. SK., 545. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548., 548. SK., 550., 550. SK., 551., 554. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 562., 562. SK., 564. SK., 566., 568. SK., 570., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582. SK., 584. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 63., 63. SK., 924., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, AHMET YESEVİ SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKINCI SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ALİ KOÇ SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ARALIK SK., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, ATAK SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., BAL, BARIŞ SK., BAS, BAŞ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., BİRLEŞİK SK., BİZİMBAHÇE SERDİVAN 1. ETAP İÇ, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇARK, ÇARK CD., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇIKMAZ SK., ÇINAR SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DİLBER SK., DORUK SK., DÖNER SK., DUMAN SK., EFES, EFES SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN, EVREN SK., FERAH, FERAH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZI ÇAKMAK CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FILIZ, FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÖZDE SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, HALDIZOĞLU SK., HANIMELİ, HANIMELİ SK., HAZAL SK., HAZAN, HAZAN SK., HICRET SK., HİCRET, IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISLER, ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, İNÖNÜ CD., İPEK YOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARADERE CD., KARAKOL, KARAKOL SK., KARANİ SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., KEMER SK., KERVAN SK., KISA, KISA SK., KİRAZ SK., KONAK, KONAK SK., KOTUK SK., KUMRU SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, MELTEM SK., MESE, MESE SK., MESUT, MEŞE SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, NURİ KESKİN SK., OGUZHAN, OĞUZHAN, OĞUZHAN SK., OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, OLUK SK., ORHANGAZI, ORHANGAZI SK., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., P.T.T., P.T.T. SK., PARK SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR SK., SAHIN, SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SANAYİİ CD., SARMAŞIK SK., SARP, SEÇER, SEÇER SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELAM SK., SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT, SİNAN SK., STADYUM, STADYUM CD., SULTAN SARAYI, SULU SK., SUSAM SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜTÇÜ SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT KEMAL DURAK, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TEKEL SK., TEPE SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., USTA SK., UZEL SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VATAN SK., VİŞNE SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU, YAMAÇ SK., YAREN SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK., YAVUZ SK., YENI CD., YENİ CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YILDIRIM, YUNUS EMRE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HICRIYE, HİCRİYE mahallelerinde 12804, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AŞAĞI SK., HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TESISLER, TESİSLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, HACIMBEY mahallelerinde 721 SK., GÜLDİBİ MERKEZ, MERKEZ_13, MERKEZ_296, SEVKETIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, MURADIYE mahallelerinde GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, MEMISOGLU, MERKEZ_190, MERKEZ_254, MERKEZ_311, MURADİYE MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 2863., 2867., 2883., 2887., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ESME-, ESME_1, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, KURTLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde İsimsiz77, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, ARMUTLUK SİTESİ İÇİ YOLU, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BAŞARAN SİTESİ İÇİ YOLU, DAMLA SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, FIRTINA SK., FİLİZ SK., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HERCAI, KUTLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞAFAK 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE YOLU, ÜNLÜCE YOLU CD., YEŞİL BELDE SİTESİ İÇİ YOLU, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde ADA, ADA SK., ORKİDE SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, UZUNKUM mahallelerinde 1501, 1503, DR. AKÇAKIL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKIR CD., KOSUYOLU, KOŞUYOLU CD., KÖYİÇİ, SORGUN, SOYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNKUM mahallelerinde AYDIN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, GAZI, İL ORMAN MESİRE YERİ, KADER SK., KÖYDISI/1, KÖYIÇI 1, KÖYIÇI 1/3, KÖYİÇİ SK., SAKARYA CD., SAKARYA/1, SAKARYA/2, SAKARYA/4, SAKARYA/7, SAKARYA/9, SAKARYACD.SI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002 SK., 7134 SK., 7151, 7155 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 5020, 5024, 5034, ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALT, ALT SK., AŞAĞI, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., KISLA, YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MAÇKALILAR, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde AYDINLIK, BUHARA, BUHARA SK., CAMİİ ARASI SK., CİHADİYE SK., DUMLUPINAR SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ETİ SK., FATIH, FATIH CD., FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., GÖREDENLER KÜME EVLER, HÜRRIYET SK., ISTASYON CD., KANTAR SK., KOSOVA SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MURADİYE CAMİ, ORHUN SK., SELANIK, SELANİK SK., YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde BAYIR, FATMA HANIM, HATİP SK., ISTASYON, KOSOVA, MOTEL SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., SANTRAL SK., VARNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde ANKARA, BAYRAK, BAYRAK SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, VAKIF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.