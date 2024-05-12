12 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:53

Güncelleme: 12.05.2024 - 22:53

KOCAELİ ilinde 12 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMAZLI mahallelerinde GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde ÇİMEN SK., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARŞI mahallelerinde DOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, HATİP PINARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELİ, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., PAŞALAR SK., TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde ERENLER, KULFALLI, KULFALLI CD., PEHLİVAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PAZARKÖY mahallelerinde 2825., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 4623., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1842., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKTAŞ SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., AYAZMA SK., BALKAN SK., BEDIR, BEDİR SK., BILDIRCIN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CİHAN SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., DEĞERLİ SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ENGİN SK., ERDEM SK., ETHEM SK., FERİDUN SK., GEDİK SK., GÜLDESTE SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HUKUK SK., İNCİRLİK SK., İSTASYON CD., KALP GÖZÜ SK., KARLI SK., KAYISI SK., KEKİK SK., KIRLANGIÇ SK., KOZALAK SK., LALEM SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MÜBAREK, MÜBAREK SK., NURKAN SK., ÖRNEK SK., ÖZDEN, POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, REHBER SK., SADE SK., SANCAKTAR SK., SARMAŞIK SK., SEFER, SEFER SK., SERÇE, SERÇE SK., SEYİT SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., ÜSTTEPE SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YEŞİLYURT SK., YILDIRIM SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1603. SK., 1604. SK., 1605/1. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1614. SK., 1619. SK., 1620. SK., 1623. SK., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., 1663/2. SK., SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL mahallelerinde 1201/4. SK., 1203. SK., ŞEHİT NUMAN DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖŞKLÜ ÇEŞME, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 553. SK., 554. SK., 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., 754. SK., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 759/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 712/5. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2727. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2746., 2748. SK., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., BAHARDERE, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1718. SK., 1719. SK., 1727. SK., 1731. SK., 19/1. SK., 820., 839/3. SK., 884/4. SK., ANADOLU CD., BAHAR CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, HACI AKİF mahallelerinde HEREKE ATATÜRK, TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR mahallelerinde ADALET SK., ÇINAR CD., EYNERCE CD., KAVAK CD., PALANGA, PALANGA CD., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3924, 3924., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.