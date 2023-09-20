‘12 milyonluk araba’ iddiasına Sinan Oğan’dan açıklama geldi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:04

Güncelleme: 20.09.2023 - 16:04

Genel seçimlerin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'ın '12 milyon liralık araca' bindiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiayı köşesine taşıyan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, sosyal medya hesabından Sinan Oğan'ın kendisine ulaştığını söyleyerek açıklamasını şu şekilde iletti:

"Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı.

Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim.

2023 model (Mercedes S400 d 4matic) otomobilin 12 milyon olduğunu tespit edince de kaynağımın söylediği rakamı doğru kabul etmiştim.

Fiyat konusundaki hatamı düzeltir, özür dilerim."