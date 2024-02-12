12 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 12 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ilinde 12 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-02-12 2024-02-12 09:00:06.768-2024-02-12 17:00:13.384 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-02-12 2024-02-12 09:00:16.288-2024-02-12 17:00:23.321 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-02-12 2024-02-12 09:00:28.994-2024-02-12 17:00:35.946 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-02-12 2024-02-12 09:00:48.156-2024-02-12 17:00:55.272 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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