Yelkenli teknede 37 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:51

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:51

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu.

Yelkenli tekne içerisindeki yapılan aramada 37 kaçak göçmen (beraberinde 21 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.