12 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:53

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:53

SAKARYA ilinde 12 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ESENKÖY, HIRKA, İHSANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1511., 1516., 3202., 3206., 3351., 4301., 4305., 4309., 4312., 4316., 4455., ESENKÖY, HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İHSANİYE SK., İsimsiz91, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, MUZAFFERİYE, SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZİ SK., SUÇATI SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3952., AYDINLAR, ERENLER SK., MADANLAR, MELEKSEORUÇ, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, RAMADANLAR, SEFERLER, SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA mahallelerinde 1504., 1507., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., GEYVE TARAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1508., 3203., 3204., 3352., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, ÇINE, ESENKÖY SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, IHSANIYE, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MERKEZ SK., MUZAFFERIYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2864., 2868., 2883., 2884., 2886., ANKARA CD., ESME-, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 4106., 4501., 4502., 4505., 4507., ELMADERE, ELMADERE SK., İsimsiz121, KAYADİBİ SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, CAMILI, KALAYCI, KALAYCI SK., MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ SK., RAMADANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 2653., 2658., 2659., 2662., 2663., 2664., 2668., ASAGI, AŞAĞI SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KARSI, KARŞI SK., ŞEHİT RECEP DEMİR SK., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CECELER mahallelerinde 2153., 2157., CECELER, CECELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde AÇMALAR, AÇMALAR SK., AKPINAR SK., GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜMBÜLLÜ, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11612, 11614, 11616, 11617, 11619, 11623, 11636, 11647, 11672, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/1, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/5, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ESKI YATAK, ESKİ YATAK, ESKİ YATAK SK., HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAN_9, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_139, MERKEZ_166, MERKEZ_177, MERKEZ_178, MERKEZ_196, MERKEZ_212, MERKEZ_245, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_45, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, Uavtede Yok, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YAMAÇLAR ÜST_5, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE, MESELI, MEŞELİ, ORTABURUN, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NİSAN, 18 NİSAN CD., 2441. SK., 2451., 2451. SK., 2452., 2452. SK., 2453. SK., 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2464., 2466., 2466. SK., 2471. SK., 2472. SK., 37. SK., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., AŞAĞI ACILIK SK., AŞAĞIACILIK SK., ÇAMASIRDERE, ÇAMAŞIRDERE SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., ÇAYIRLAR/1, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., ÇİLENLER SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EGREK, EĞREK SK., ESKI BESEVLER, EVRİM SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT, IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD., İLKE SK., İPEK YOLU CD., İsimsiz157, İZMİT CD., KAMER, KAMER SK., KIZILCIKLI, KIZILCIKLI CD., KÖY İÇİ SK., KÖYIÇI, KÖYIÇI SK., KÖYIÇI1, KÖYİÇİ SK., KÖYİÇİ1 SK., MERIÇ CD., MERİÇ CD., MERVE SK., MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, OZAN SK., ÖMERAĞA SK., SARMASIK, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNKÖY İÇ YOLU, VATAN CD., YENIKENT, YENİKENT CD., YESILDERE, YEŞİLDERE SK., YUKARIACILIK, YUKARIACILIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4418., 4440., 4461. SK., 4465. SK., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496. SK., 4497., ADNAN MENDERES CD., ANI, ANI SK., BAHRİYELİ, BAHRİYELİ CD., BAYRAK, BOYLAN, BOYLAN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., FERİK CD., GÖKÇE, HAZAR, KARABOGAZ, KARABOĞAZ, ONUR SK., SEKER, SIFA, SIFA SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TUZLA SK., ULUS, ULUS SK., YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, NAKIŞLAR, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU, 18 NOLU CD., 19 NOLU, 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU, 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98. SK., 99 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YAN YOL, HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SÖGÜT, SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1191, 1191 SK., 1201 SK., 1278 SK., 1282, 1282 SK., 1284, 1284 SK., 1286 SK., 1288, 1288 SK., 1290 SK., 1292, 1292 SK., 1294 SK., 284.Sk sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1514. SK., 1518., ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., 337. SK., ABDİBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA mahallelerinde 1006. SK., 201 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239 SK., ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, AKIM, ARİF BEY CD., ASYA SK., BULUT SK., DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., SEMA, SEMA SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, TAN SK., TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde DORUK, EMSAL, GÜNDÜZ, HERCAİL SK., İRFAN, KARANFİL SK., KUDÜS, KUDÜS CD., NURDAN, SAMANYOLU SK., SOYKAN, YENİGÜN, YENİGÜN CD., ZERDALI, ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, FIRAT, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde EMEK, EMEK SK., FERHAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, ÜNLÜ, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, BOĞAZKÖY, ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, KIRAZCA, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KUMBASI, KUMBAŞI, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, TUAPSALAR, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009, 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1032, 1101 SK., 1102 SK., 1103 SK., 1106 SK., 1107, 1108, 1111, 1207, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503. SK., 1505. SK., 1512., 1512. SK., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1516. SK., 1517. SK., 1518. SK., 1531, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1710, 1803, 1804, 1806, 218, 24 NOLU CD., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 307 NOLU, 410, 412 SK., 414 SK., 416 SK., 509. SK., 609, 67, 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 918 SK., 920, ADİL SK., ADLİYE, BAYRAK SK., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., CAMİ SK., ÇINARDIBI, ÇINARDIBI CD., ÇINARDİBİ CD., ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANÇAY YOLU, ESKİŞEHİR CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., İSTİKLAL, KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KISLAÇAY, KISLAÇAY1, KISLAÇAY1 SK., KIŞLAÇAY, KIŞLAÇAY SK., MENEKŞE SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK., SAKARYA CD., SAKARYA/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/6, ABAZA DÜZÜ/7, ANBARLIK, BEKTAŞI SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇOBANSAYVANT, FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇELİK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HICAZ/24, HUNLUBEY SK., KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/100, MERKEZ/55, MERKEZ_6, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 123 SK., 125 SK., 126 SK., 127 SK., 128 SK., 129 SK., 131 SK., 132 SK., 133 SK., 133/1, 133/1 SK., 133/2, 133/2 SK., 133/2., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137/1, 142/1 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 237, 237 SK., 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 243 SK., 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 248 SK., 249, 252, 252/1, 253, 254 SK., 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 280, 284, 4, 4 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL CD., SANAYI, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004, 11004 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12004, 12004 SK., 12005 SK., 12006, 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018, 12018 SK., 20001 SK., 20002 SK., 20003 SK., 20006 SK., 20012 SK., 8016, 8047 SK., 8054, 8054 SK., 8056, 8061 SK., 8065, 8065 SK., 8069, 8069 SK., 8071, 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8076, 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8087, 8088, 8089, 8089 SK., 8090, 8094, 8096, 8097 SK., 8100, 8104, 8104 SK., 8106, 8112, 8116 SK., 9012, 9012 SK., 9014 SK., 9016 SK., 9018 SK., 9022 SK., 9024, 9024 SK., 9032 SK., 9034 SK., 9036 SK., 9038 SK., 9040, 9040 SK., 9041, 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9060, 9062, 9062 SK., 9063 SK., 9064, 9064 SK., 9065, 9065 SK., 9066, 9066 SK., 9070 SK., 9071, 9071 SK., 9077, 9077 SK., 9079, 9079 SK., 9081, 9081 SK., 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9089 SK., 9099, 9103, 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, ÇEŞMELER SK., HANYATAK SK., KARACASU, KARACASU CD., MUDURNU CD., MUDURNU_1, S.AYDIN SISMAN, SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD., ŞEHİT A.ŞİŞMAN CD., YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.