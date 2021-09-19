12 yaşındaki Aslı'nın şüpheli ölümü: Önce çığlık sesi geldi
Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı bir apartmanın 7'nci katından düşen 12 yaşındaki Aslı Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Aslı'nın şüpheli ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Aslı Demir, iddiaya göre çığlık seslerinden sonra balkondan düştü.
Çevre binada oturanlar, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir'i hareketsiz gördü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Demir'e olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Demir'in şüpheli ölüm iddiaları üzerine araştırma başlattığı belirtildi.
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