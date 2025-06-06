12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı’nın birinci günü saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Atabey Feribot İskelesi civarında meydana gelen olayda, Tandoğan Mahallesi’nde ikamet eden Suriye uyruklu 12 yaşındaki Bilal İsmail, kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Bilal’in arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu Bilal’in cansız bedenini kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta ve 7 metre derinlikte buldu.

Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.