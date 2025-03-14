Zonguldak'ta acı olay: İşe giderken direksiyon başında kalp krizi geçirdi!
Zonguldak’ta işe giderken otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren banka çalışanı Cem Alkan, hastanede tedaviye alındı.
Gazipaşa Caddesi’nde sabah saatlerinde bir bankada gişe memuru olarak çalışan Cem Alkan, işe gitmek için otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Alkan’ın kalp krizi geçirdiğini gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
TEDAVİYE ALINDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alkan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cem Alkan’a müdahale anları, cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: #kalp krizi #zonguldak
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