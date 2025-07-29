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12 yaşındaki Eyüp Can'ın iş hanında şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki Eyüp Can'ın iş hanında şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

29.07.2025 16:45:00
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AA DHA
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12 yaşındaki Eyüp Can'ın iş hanında şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Mersin Anamur'da bir iş hanının içinde dönerci tarafından kovalanan Eyüp Can Güner (12) yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Vücudunda kesici alet izleri bulunan Güner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki pasajda dönercide çalışan N.U. (24) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında saat 04.00'te henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşandı.

Olaydan sonra Güner'in pasajda yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖNERCİ GÖZALTINDA

Ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edilen Güner'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli N.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Konular: #çocuk işçi #Anamur

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