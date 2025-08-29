12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi hakkında tepki çeken karar: İtiraf ettiler, serbest kaldılar

12 yaşını dolduran bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunan ve bunu kabul eden iki kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklama talep ederken mahkeme iki erkekle ilgili tutuklamaya gerek olmadığı yönünde karar verdi. Serbest bırakılan ve kız çocuğuna istismarda bulunduklarını kabul eden 2006 ve 2007 doğumlu erkeklerin ifadelerinde de skandal bilgiler yer aldı.

SORGUDA REDDETTİ

İki erkekten Ç.E. Emniyet’teki sorgusunda kız çocuğu ile ilişkiye girdiğini kabul etti ancak savcılık sorgusunda bunu reddetti. Ç.E. sorgusunda kız çocuğunun 12 yaşında olduğunu bilmediğini iddia ederek “15-16 yaşında zannediyordum” ifadelerini kullanıp cinsel istismarda bulunduğunu “Sadece öpüştük ve sarıldık” diye kabul etti. Şüphelinin avukatı tarafından verilen savunmada ise kız çocuğunun yaşından büyük davrandığı iddia edilerek tutuksuz yargılama talep edildi. Bir diğer şüpheli O.B.D’nin ise profesyonel futbolcu olduğu ortaya çıktı. Lise öğrencisi olan O.B.D’nin savunmasında da yine dikkat çeken ifadeler yer aldı. O.B.D ifadesinde cinsel istismarı kabul ederek “Kendisi ile biraz öpüştük” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin verdiği kararında cinsel istismardan yargılanan iki kişinin tutuklanmasını talep ederken Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği iki kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti. Bununla birlikte O.B.D. ve Ç.E. hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur kız çocuğu lehine davaya müdahil olacaklarını açıkladı