12 Yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (20) tutuklandı.
Manisa Turgutlu'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, dün bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.D.'yi aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı.
F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
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