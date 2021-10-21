12 Yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (20) tutuklandı.

DHA
21 Ekim 2021 Perşembe, 10:48
12 Yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı
Abone Ol google-news

Manisa Turgutlu'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, dün bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.D.'yi aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı.

F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler