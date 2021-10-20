Sedat Peker iddianamesi çıktı: İşte yıllar önceki cinayetin detayları

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:35

"Eşkiya ve kabadayı olarak isim yapan şahısların etraflarındaki adamlarının artmasıyla toplum içerisinde ciddi korkuların oluşmaya başladığı, toplum içerisinde bu şahısların baba-abi-reis-ağa gibi ünvanlar alarak etrafına topladığı adamlar ile birlikte kamuoyunda mafya olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisine girdikleri..."

Hakkında organize suç örgütü olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker için hazırlanan iddianame bu cümlelerle başladı. Kendilerine "Reis" diye hitap edilenlerin etraflarına topladıkları kişilerle suç örgütü yapılanmasına girdikleri anlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 26 kişinin tutuklu yargılandığı 92 şüphelinin yer aldığı iddianame, 240 sayfadan ibaret ve Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar imzası taşıyor.

İddianamede, "Reis Sedat Peker suç örgütü" adı verilen örgütün liderliğini Sedat Peker'in yaptığı 9 kişinin de yönetici olduğu ifade edildi. Yöneticilerin ise Özgür Altay, Ercan Ekşi, Sezgin Yavaş, Celal Cenk Özden, Oğuz Kaan Demirci, Fikret Aydın, Feridun Öncel, Abdullah Süngü ve Ali Aydın'ın olduğu belirtildi. Yöneticilere ek olarak örgütün 45 üyesinden de bahsedildi. Ve Peker'in ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıla kadar hapis cezası istendi.

"EMANET, CİHAZ, OYUNCAK, ÇEKİRDEK"

İddianamede, Peker tarafından özel yaptırılan tesbihlerin imame veya boncuklarında "Reis Sedat Peker, SP" yazıldığı ifade edildi. Ayrıca, Peker'in emrindeki isimlerin silah yerine şifreli olarak "Emanet, cihaz, oyuncak, çekirdek" kelimelerini kullandığına dikkat çekildi.

Peker ve emrindeki isimlerin çökme, çek-senet tahsilatı ve tehdit gibi 22 suç teşkil eden eylemlerine yer verildi.

Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de gazeteci Timur Soykan'ın gündeme getirdiği Kasap Döner markasına Peker tarafından çökülme iddiasıydı. Peker'in emrindeki silahlı kişilerin değeri 40 milyon dolara ulaşan şirketin ortaklarından Emrah Sarıtaş'ın ofisine yerleştiği ifade edildi.

Öte yandan iddianamede maktul olarak yer alan Cahit Çetin cinayetiyle ilgili yer alan detaylar ise dikkat çekti. 18'inci suç eylemi olarak anlatılan Cahit Çetin olayında, Peker'in emrindeki isimlerin cinayeti nasıl ve neden işlediği anlatıldı.

Peki, neydi Cahit Çetin olayı?

Tarih 31 Ağustos 2017'ydi. Vücudunda Sedat Peker'e atfen “SP, Hedef Turan, Bir Umuttur Yaşamak” dövmeleri olan Cahit Çetin, İstanbul Çekmeköy'de silahla vurularak öldürüldü. Olayın üzerinden geçen 4 senenin ardından Sedat Peker ile bağlantılı olduğu ifade edilen 10 kişi gözaltına alındı. Emre Topaloğlu, Özkan İşlar, Süleyman Onur Kepenekci, Yusuf Yağma hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı.

Yapılan soruşturmada ifade veren isimlerin cinayeti Peker'in organize ettirdiğini söylediği belirtildi. Peker'in, Cahit Çetin'in öldürülmesi/yaralanması yönünde Ufuk Yapıcı'ya talimat verdiği, Yapıcı'nın "Köroğlu grubu" olarak bilinen Uğur ve Selçuk Köroğlu kardeşlerle irtibata geçtiği, Köroğlu kardeşlerin üzere tetikçi olarak Yusuf Yağma'yı tuttuğu anlatıldı.

"SEDAT PEKER SENİ DE BENİ DE SAĞ BIRAKMAZ"

Öte yandan şüpheli Ozan Batıgün, infaza giden süreçte ise Peker'in adamlarına, Cahit Çetin'in dövülüp video alınmasını emrettiği fakat çıkan arbedede Çetin ile başa çıkılamaması üzerine öldürüldüğünü iddia etti.

Batıgün'ün Emniyet'teki ifadesinde, şüphelilerden Ufuk Yapıcı'ya “Bir can gitti bunu söylemeliyiz” tarzında imalarda bulunduğun Yapıcı'nın ise “Sen Sedat Peker'i tanımıyorsun ben beş yıldır onun yanındayım senin de benim de çocuğumu sağ bırakmaz, hiç kimseye karına bile anlatma” dediği aktarıldı.

Çetin'in ölüme giden süreci ise iddianamede yer alan diğer suç eylemleri gibi tehdit, çek-senet tahsilatı suçlarından değildi.

"TRAVESTİ" İNFAZI

Çetin'in infazı Peker'in en yakınındaki isimlerden eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut'un 15 yaşında olduğu iddia edilen erkek çocuğuna cinsel istismar videosuyla da ilgiliydi. Bulut'un ortaya çıkan görüntüleri yeraltı dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Peker de Bulut'a "İntihar et" göndermesi yapmış ve "Bazen geride kalanlara yük bırakmamak için 2 rekat namaz kılıp sonrasında da yakışanı yapmak gerekir." demişti.

Şüphelilerin beyanlarında, Cahit Çetin'in "Travesti" bir bireyle birlikte olduğu ve evlenme teklifi ettiği iddialarının ortaya çıkmasıyla Peker'in öfkelendiğinden bahsetti. Çünkü Cahit Çetin olayından hemen önce Peker'in en yakınındaki bir ismin 15 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

Peker'e yakın bir ismin de "Travesti" bir bireyle birlikte olduğu iddiasının hemen ardından gündeme gelmesi yeraltı dünyasında itibar sarsacak bir durum olarak görülüyordu. Ayrıca, Peker ile Çetin arasında Kıbrıs'taki bahis işi dolayısıyla gerginlik olduğu, Kıbrıs'taki bahis dünyasında Peker tarafından öldürüleceği yönünde dedikodular çıktığı da belirtiliyordu.

Yani şüpheli beyanlarına göre, Çetin'in infazı ile hem Peker'in yeraltı dünyasındaki itibarı korundu hem de bahis işindeki büyük pasta alındı. Tüm bunlar ise Peker'in hükümet tarafından korunup kollandığı yıllarda gerçekleşti...