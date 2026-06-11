12 yaşındaki Meryem’in öldürülmesine ilişkin dava ertelendi: 'Cinayet önceden planlandı' iddiası

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Zekeriya Ali, 2024 Ocak ayında Suriye uyruklu Meryem Samou (12) ve A.S. (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı.

Yaşanan olayda, Meryem Samou yaşamını yitirdi. Fail Ali hakkında, “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan açılan davanın duruşması bugün görüldü.

Geçen duruşma savcı, 12 yaşındaki Meryem’in katledilmesine ilişkin kadına ve çocuğa karşı kasten öldürmeden, kardeşi A.S. için ise çocuğa karşı öldürmeye teşebbüsten cezalandırma talep etmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün görülen duruşmada, mahkeme istismar olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu’ndan raporun gelmesini beklerken, duruşmayı 8 Temmuz tarihine erteledi.

"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Sevda Demirtaş ve Özge Fındık Cumhuriyet’e son gelişmeleri değerlendirdi.

Avukatlar, “Cinayetin tasarlandığına ilişkin iddiamız vardı. Tasarlama ve sanığın eşinin de bu suça iştirak ettiği şüphesi vardı. Eşinin tanık olarak dinlenmesini istedik. O talebimiz reddedildi. Mahkeme talebimizi reddetmiş olsa da biz ayrıca suç duyurusunda bulacağız. Meryem’in annesi, sanığın olaydan bir gün önce eşiyle birlikte geldiğini söyledi. Evde bir keşif yapıyor. Kapılarının sağlam olup olmadığını soruyor Meryem'in ailesine. Meryem’in ailesi, ‘Eşi biliyordu o da ona yardım etti ve ilk etapta gizledi’ diyor” ifadelerini kullandı.

Avukatlar mücadele çağrısında bulunarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklara yönelik bu şiddet eylemleri son bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."