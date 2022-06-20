12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:12

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Yusuf A. (12), sokak ortasında Eyüp K. (13) tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Yeni Besni Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf A., iddiaya göre, sokakta arkadaşları ile yürürken Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

KARNINDAN YARALANDI

Karnından yaralanan Yusuf A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Eyüp K. de polis tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.