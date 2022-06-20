12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı
Sokakta arkadaşları ile yürüyen 12 yaşındaki Yusuf A., iddiaya göre, Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Yusuf A., tedavi altına alınırken; Eyüp K. ise Emniyet'e götürüldü.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde Yusuf A. (12), sokak ortasında Eyüp K. (13) tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Yeni Besni Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf A., iddiaya göre, sokakta arkadaşları ile yürürken Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
KARNINDAN YARALANDI
Karnından yaralanan Yusuf A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Eyüp K. de polis tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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