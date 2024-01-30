12 yıllık hukuk mücadelesinden sonra dört doktora verilen ceza vicdanları yaraladı: Yanlış teşhis felç etti

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Nisan’a, “üst solunum yolu enfeksiyonu” tanısı konularak reçete düzenlendi. İlaçları kullandığı halde durumunda düzelme olmayan Nisan, 11 Mart’ta Tuzla Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı. Burada, iç hastalıkları uzmanı tarafından, Nisan’a “akut farenjit” tanısı konularak çocuk hastalıkları uzmanına gönderildi.

BAKIMA MUHTAÇ HALE GELDİ

Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen ve “akut farenjit” tedavisi uygulanan Nisan’ın durumu kötüleşmeye devam etti. Bu sefer de “akut bronşit” tanısıyla Remedy Hastanesi’ne götürülen Nisan’a, diyabet hastalığının ölümcül bir komplikasyonu olan “diyabetik ketoasidos” tanısı koyuldu. Aynı gün üniversite hastanesine sevk edilen minik Nisan, şeker komasına girdi. Doktorların yanlış teşhis ve tedavileri sonucunda Nisan Tandoğan, sürekli bakıma muhtaç hale geldi.

Tandoğan ailesi, yanlış teşhis ve tedavi uygulaması nedeniyle dört doktordan şikâyetçi oldu. Olaydan tam altı yıl sonra iki doktor hakkında, sekiz yıl sonra ise diğer iki doktor hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “taksirle yaralama” suçundan 3’er aydan 1’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

18 celse süren davada 16 Ocak 2024’te karar çıktı. Mahkeme, dört doktora beşer ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca doktorlara birer yıl süreyle mesleklerinin icrasını yasakladı. Tandoğan ailesinin avukatı Kenan Tandoğan, yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini bildirdi.