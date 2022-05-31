120 aydın ve sanatçıdan Grup Yorum'a destek
120 aydın ve sanatçı Grup Yorum'un 2016 yılından bu yana çeşitli gerekçeler öne sürülerek konserlerinin yasaklanmasına karşı başlattığı kampanyaya imza attı.
Grup Yorum'un 2016 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle konserlerinin yasaklanmasına karşı imza kampanyası başlatıldı.
Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli ile Şükrü Erbaş, sanatçı Cahit Berkay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın da aralarında olduğu 120 kişi kampanyayı imzaladı.
Grup Yorum’un talepleri şöyle:
- Konser yasakları kaldırılsın
- Sahte belge ve gizli tanık ifadeleriyle tutsak edilen üyelerimiz serbest bırakılsın
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