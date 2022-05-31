120 aydın ve sanatçıdan Grup Yorum'a destek

31 Mayıs 2022 Salı, 18:05

Grup Yorum'un 2016 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle konserlerinin yasaklanmasına karşı imza kampanyası başlatıldı.

Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli ile Şükrü Erbaş, sanatçı Cahit Berkay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın da aralarında olduğu 120 kişi kampanyayı imzaladı.

Grup Yorum’un talepleri şöyle: