3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Dönem Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 120. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 5 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecektir.