2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

1.05.2026 09:26:00
2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgileri, detaylı ÖSYM takvimi ile 2026 oturumlarına katılacak adayların gündemindeki olmaya devam ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM KPSS Lise, Ön Lisans, Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM 2026 sınav takvimi ile belli oldu. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

  • 2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026
  • 2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.
  • KPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
  • Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

2026 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS B grubu başvuruları 01.07.2026 - 13.07.2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

  • 2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 04.10.2026
  • Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026
  • Sonuç tarihi: 30.10.2026

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

  • 2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026
  • Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026 
  • Sonuç tarihi: 19.11.2026
