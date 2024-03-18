Emlak Konut GYO, Arnavutköy Dursunköy 3. Etap Projesi için Sözleşme İmzalandığını Duyurdu

Yayınlanma: 18.03.2024 - 23:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 23:42

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 18.03.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim ile İstanbul Arnavutköy bölgesinde gerçekleştirilecek Dursunköy 3. Etap Projesinin sözleşme aşamasına geçildiğini duyurdu. Sözleşme, Türk Hava Yolları A.O. ile yapılan anlaşma kapsamında, 28.05.2018 tarihinde ihale edilen ve Emlak Konut GYO tarafından yürütülen Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı Projesine aittir.

Proje için Yüklenici olarak belirlenen AKM Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Ruba Yapı Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (AKM RUBA Adi Ortaklığı) ile 11.03.2024 tarihinde imzalanan sözleşme bedeli, 1.675.000.000 TL + KDV olarak açıklanmıştır. Dursunköy 3. Etap Projesi, Arnavutköy bölgesinin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.