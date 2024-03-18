Emlak Konut GYO, Arnavutköy Dursunköy 3. Etap Projesi için Sözleşme İmzalandığını Duyurdu

Emlak Konut GYO, Arnavutköy Dursunköy'de planlanan 3. Etap Genel Altyapı ve İmar Yolları Projesi için AKM RUBA Ortaklığı ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 23:42
Emlak Konut GYO, Arnavutköy Dursunköy 3. Etap Projesi için Sözleşme İmzalandığını Duyurdu
Abone Ol google-news

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 18.03.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim ile İstanbul Arnavutköy bölgesinde gerçekleştirilecek Dursunköy 3. Etap Projesinin sözleşme aşamasına geçildiğini duyurdu. Sözleşme, Türk Hava Yolları A.O. ile yapılan anlaşma kapsamında, 28.05.2018 tarihinde ihale edilen ve Emlak Konut GYO tarafından yürütülen Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı Projesine aittir.

Proje için Yüklenici olarak belirlenen AKM Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Ruba Yapı Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (AKM RUBA Adi Ortaklığı) ile 11.03.2024 tarihinde imzalanan sözleşme bedeli, 1.675.000.000 TL + KDV olarak açıklanmıştır. Dursunköy 3. Etap Projesi, Arnavutköy bölgesinin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı

'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı
Kızıl Goncalar’a yeni transfer! ‘Cüneyd’in babası geliyor

Kızıl Goncalar’a yeni transfer! ‘Cüneyd’in babası geliyor
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı
Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!

Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!
Yatırımcılar dikkat... Gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Mart 2024 altın fiyatları...
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek

Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu