13 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:45

MANİSA ilinde 13 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:12.535-2024-12-13 10:00:33.234 saatleri arasında Şamar; BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , şamar, ŞAMAR, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:12.535-2024-12-13 10:00:33.234 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:12.535-2024-12-13 10:00:33.234 saatleri arasında Yağcılar; cumhuriyet meydanı, cumhuriyet meydanı, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı kümeevler, cumhuriyet meydanı kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:12.535-2024-12-13 10:00:33.234 saatleri arasında Sarınasuhlar; Sarınasuhlar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 11:00:46.656-2024-12-13 14:00:27.949 saatleri arasında Evrenos; evrenos, , evrenos, evrenos_, evrenos__ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 11:00:46.656-2024-12-13 14:00:27.949 saatleri arasında Muradiye; , MUHASEBE, karahayıt kümeevler, 1, gökdu kümeevler, göksu kümeevler, Çullu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 11:00:46.656-2024-12-13 14:00:27.949 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 11:00:46.656-2024-12-13 14:00:27.949 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , karacaahmet.., İsimsiz1, karacaahmet, İsimsiz36, karacaahmet küme evleri, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, EFE, şehit küme evleri, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 11:00:46.656-2024-12-13 14:00:27.949 saatleri arasında Üçpınar; , büyükarpaçay elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:23.513-2024-12-13 15:00:30.447 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, , Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:16.74-2024-12-13 16:00:23.859 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 11:00:19.026-2024-12-13 15:00:26.674 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Çinan; İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz79, İsimsiz2, İsimsiz24, , Çinan Köyü Yolu, Çinan Köyü İç Yolu, Çinan Mh., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Bekirağalar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Hacıhaliller; , İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Eskin; İsimsiz2, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz3, İsimsiz50, İsimsiz21, İsimsiz64 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Kabaklar; , Kabaklar Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Rahmanlar; , İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Altınköy; GÖBEKDELLER, İsimsiz10, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.606-2024-12-13 16:00:26.664 saatleri arasında Çamköy; , Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 10:00:23.886-2024-12-13 16:00:29.344 saatleri arasında Kalınharman; İsimsiz19, , Kalınharman Köyü Yolu, Kalınharman Köyü İç Yol, Kalınharman Köyü İç Yolu, Kalınharmanköyü İç Ol, Kalınhsrman Köyü İç Yol, Patika, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, kalınharman elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:23.886-2024-12-13 16:00:29.344 saatleri arasında Körez; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AHMETLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 10:00:30.207-2024-12-13 16:00:40.833 saatleri arasında Dereköy; Yaraşlı Köyü Yolu, İsimsiz48, Matdere Köyü Yolu, MATDERE, DEREKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:30.207-2024-12-13 16:00:40.833 saatleri arasında Yaraşlı; İsimsiz3, Yaraşlı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 10:00:30.207-2024-12-13 16:00:40.833 saatleri arasında Mersindere; İzmir Uşak Yolu, Mersindere Köyü İç Yolu, Dilek Sk., mersındere ıc yolu, MERDINDERE SOK, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, , İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 13:00:47.818-2024-12-13 15:00:54.954 saatleri arasında Cinosman; 6/d Sk., 6/e Sk., 22. Sk., 26, 29. Sk., 31, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz1, İsimsiz23, İsimsiz2, İsimsiz22, 6., 20. sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 13:00:47.818-2024-12-13 15:00:54.954 saatleri arasında Boduroğlu; , 26, 28. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 13:00:47.818-2024-12-13 15:00:54.954 saatleri arasında Hacıhimmet; , İsimsiz6, İsimsiz7, 20. sk, 23. Sk., 28. Sk., 31, 34. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 13:00:47.818-2024-12-13 15:00:54.954 saatleri arasında Hıdırağa; İsimsiz1, 12, 6. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 13:00:47.818-2024-12-13 15:00:54.954 saatleri arasında Memiş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 13:00:47.818-2024-12-13 15:00:54.954 saatleri arasında Karaali; , İsimsiz3, İsimsiz4, 12, 17/A Sk., 28. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.