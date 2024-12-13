13 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:44

SAKARYA ilinde 13 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, MKS SK., ORTA, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, POLAT CD., YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA, UZUNKUM mahallelerinde 1506, ASIMBEY, ASIMBEY SK., HARMANLIK, HARMANLIK CD., IŞIK SİTESİ 1 İÇİ YOLU, KAHRAMAN SK., KARAYEMİŞ SK., KEÇİ DERESİ SK., LİMON SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., ŞAYAN SK., ŞENBAYRAK SK., TEM OTOYOLU, ÜNLÜCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, SAPANCA YOLU CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU mahallelerinde 16009, 16010, 34003, 34006, 34008, 34016, 34025, akmeşe, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., KOCADAĞ SK., KOVA SK., ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16016, 16018, 16019, 16020, 34002, 34005, 34009, 34010, 34011, 34014, 34019, 34020, 34021, 34023, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., ÇAKALDAĞI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOVA, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde ASAGINEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 40 SK., BELEDIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Aralık Cuma 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, EPÇELLER, KOZLUK, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SARICALAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 101 NOLU SK., 111 NOLU CD., 26 NOLU CD., 31. CD., 5 NOLU_1, 53 NOLU SK., 55 NOLU SK., 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 6 NOLU CD., 60 NOLU SK., 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., 8031 SK., 8035 SK., 82 NOLU, 82 NOLU SK., 83 NOLU, 86 NOLU SK., 9 NOLU CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKSU, AKSU CD., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., BÜYÜKESENCE CD., ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., İsimsiz158, NAKIŞ SK., NEHIR CD., PİRAHMETLER CD., SÖGÜT CD., ZAFER_1 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Aralık Cuma 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, BOĞAZKÖY, BÜYÜKESENCE, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, DİLMEN, EKINLI, EKİNLİ, EMIRLER, EMİRLER, ERENLER, HACIKÖY, HANLI MERKEZ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KARAÇOMAKLAR, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KOZLUK, KUMBAŞI, KÜPÇÜLER, MOLLAKÖY, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, ŞÜKRİYE, TASLIK, TAŞLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI, YAZILI mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 11 NOLU, 11 NOLU CD., 1101, 1101 SK., 1102 SK., 1103 SK., 1106 SK., 1107, 12 NOLU, 12 NOLU CD., 1294 SK., 13 NOLU, 13 NOLU CD., 14 NOLU, 14 NOLU CD., 1702, 1705, 1706, 1710, 1804, 1806, 19, 2. CD., 24 NOLU CD., 302 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, 308 NOLU SK., 32 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 35 NOLU SK., 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU, 37 NOLU SK., 39 NOLU, 40 NOLU, 412 SK., 414 SK., 416 SK., 42 NOLU, 43 NOLU, 5 NOLU CD., 50 NOLU, 52 NOLU SK., 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 605 SK., 6058 SK., 607 SK., 608 SK., 609, 70. NOLU, 702 SK., 704 SK., 74 NOLU, 801, 801 SK., 801. SK., 802, 802. SK., 803 SK., 804, 804 SK., 805 SK., 807 SK., 87 NOLU, 9 NOLU, 90 NOLU SK., 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 908 KÜME EVLER, 91 NOLU, 91 NOLU SK., 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 918 SK., 92 NOLU SK., 920, 93 NOLU SK., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., AÇMA, ADA SANAYI, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ADİL SK., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA CD., ALANCUMA İLKOKULU, ATATÜRK_1, AYAN CD., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/1, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., BULVAR SK., BÜLBÜL SK., CEMRE SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAYBASI, ÇAYBASI CD., ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇINARDIBI, ÇINARDIBI CD., ÇINARDİBİ CD., ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, D-100 YANYOL CD., DALAN SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., EMIRLER, EMİRLER CD., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, EŞREF BİTLİS CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., GÜVERCİN SK., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., HALİS TOPRAK CD., HATİP SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., IHLAMUR SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., KADIKÖY CD., KAMISLI, KANUN SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRAÇ SK., KISLAÇAY1, KIŞLAÇAY, KIŞLAÇAY SK., KIVRIMLI, KIVRIMLI SK., KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., KOZLUK, KÖPRÜ SK., LALEZAR, LALEZAR SK., LEYLAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MENDERES, MENEKŞE SK., MERKEZ4, MERKEZ7, MEVLANA SK., MOR MENEKSE, NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., ÖZÇELİK SK., ÖZLÜ SK., PEŞKENLER MEVKİ, PIRAHMETLER, SAKARYA, SAKARYA CD., SEFA, SEFA SK., SEHIT GAFFAR OKAN, SONER CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TASLIK, TEPE, TEPE2, TÜRBE CD, VATAN SK., YAZILI, YAZILI SK., YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜKSEK SK., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUMESE, KURUMEŞE, LIMANDERE, LİMANDERE, SINANOGLU mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU, 2 NOLU SK., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., ACIELMA KÜME EVLER, ADAPAZARI KARASU YOLU, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, GÖL YOLU CD., HACI ALİ SK., İsimsiz95, KANARYA SK., KARASU-, KARASU (MERKEZ), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, LİMANDERE YOLU, MENEKŞE SK., MERKEZ SOK., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., PAPATYA, PAPATYA SK., SAKARYA CD., SAKARYA_3, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BATAKLI, GAZİ SK., HACI SK., HARMANCIK, KEMER SK., KÜÇÜK SK., SEHIT VEYSEL SAYGILI, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 13 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, KÖRFEZ, PARALI, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., BEDİR SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, ÇIKMAZ SK., DAĞ, DEGIRMEN, DOGU, DOĞU CD., FIRIN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GÜL-, HACI ARİF SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, KARACAOĞLAN SK., KARAOĞLAN SK., KARSI, KARŞI, KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KUZULUK, KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, LALE-, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MERKEZ-, OKUL-, ORTA-, ORTA SK., OSMAN GAZI, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR_2, SAKARYA_2, SELVI, ŞHT.ERSİN ŞENEK, UZUN CD., YAVUZ SK., YAZLIK, YENI_7, YENİ SK., YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI, YENI mahallelerinde 131 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137/1, 142/1 SK., 144 SK., 145 SK., 145/1, 145/1 SK., 146 SK., 147 SK., 148, 148 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 149 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 162 SK., 163 SK., 164 SK., 165 SK., 166, 166 SK., 172 SK., 172/2 SK., 173 SK., 180 SK., 183 SK., 184/1 SK., 185 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 188, 188 SK., 189 SK., 190 SK., 191 SK., 192 SK., 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 197 SK., 198 SK., 226 SK., 227 SK., 228 SK., 229 SK., 231, 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234, 234 SK., 235, 236, 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 249, 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 280, 284, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 379. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 389, 390, 392, 392. SK., 4, 627/1 SK., ANKARA CD., DENIZ, DOĞU KARADENİZ CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, NİSAN 17. SK., PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ, PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., FİKRET SK., GÖKALP SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1033 NOLU SK., 1034 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1068 NOLU, 1071 NOLU, 1077 NOLU SK., 1077 NOLU, 1078 NOLU, 1079 NOLU, 1079 NOLU SK., 1081 NOLU SK., BAYRAMLAR SK., KERVAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1305 NOLU, 1305 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1308 NOLU, 1311 NOLU SK., ATAR, KINALI SK., KOVAN SK., MESUDIYE, MESUDİYE SK., T.AHMET EFENDI, TAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde A.NEJDET GÜVEN CD., DR. NURİ BAYAR CD., HALİÇ CD., POSTAHANE SK., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde ÇİĞDEM SK., MELTEM SK., SENA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1064 NOLU SK., 729 NOLU SK., GÜLCE SK., HOSNUT, HOŞ SK., ÜNAL OZAN, ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER, TUZLA mahallelerinde 1085 NOLU, 1085 NOLU SK., 1087 NOLU, 1087 NOLU SK., 1088 NOLU SK., 1090 NOLU SK., 1091 NOLU SK., 1100 NOLU SK., 1220 NOLU, 1222 NOLU SK., 749 NOLU SK., BEYKALFA SK., İSMET İNÖNÜ CD., KUYU SK., TARIM, TARIM SK., TEK SK., TEKELER, TEKELER SK., YASA SK., YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA mahallelerinde ULU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU SK., 1312 NOLU, 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 476 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, KANAL, KANAL SK., SAVAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, GÖKTEPE, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KARAOSMAN, OZANLAR, SAKARYA, SEKER, ŞEKER, TEKELER, YAĞCILAR mahallelerinde 1. ARA SK., 1.GEÇİT SK., 1002 NOLU SK., 1003 NOLU, 1003 NOLU SK., 1004 NOLU SK., 1005 NOLU SK., 1006 NOLU SK., 1008 NOLU SK., 1009 NOLU SK., 1010 NOLU SK., 1011 NOLU SK., 1012 NOLU, 1013 NOLU, 1013 NOLU SK., 1014 NOLU SK., 1015 NOLU SK., 1016 NOLU SK., 1023 NOLU, 1023 NOLU SK., 1024 NOLU, 1024 NOLU SK., 1025 NOLU SK., 1027 NOLU SK., 1028 NOLU, 1029 NOLU SK., 1030 NOLU SK., 1031 NOLU SK., 1032 NOLU SK., 1032 NOLU, 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK., 1048 NOLU SK., 1050 NOLU SK., 1052 NOLU SK., 1052 NOLU, 1053 NOLU SK., 1057 NOLU, 1062 NOLU SK., 1063 NOLU SK., 1065 NOLU, 1065 NOLU SK., 1066 NOLU, 1066 NOLU SK., 1066 NOLU SK., 1067 NOLU, 1067 NOLU SK., 1068 NOLU SK., 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 1080 NOLU SK., 1083 NOLU SK., 1119 NOLU SK., 1120 NOLU, 1121 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 2.ARA, 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 249 NOLU SK., 258 NOLU, 261 NOLU SK., 262 NOLU, 262 NOLU SK., 263 NOLU, 263 NOLU SK., 264 NOLU, 265 NOLU SK., 266 NOLU SK., 267 NOLU SK., 274 NOLU, 274 NOLU SK., 275 NOLU, 275 NOLU SK., 276 NOLU SK., 277 NOLU, 277 NOLU SK., 278 NOLU, 288 NOLU, 291 NOLU, 301 NOLU SK., 306 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., 317 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 700 NOLU SK., 704 NOLU SK., 705 NOLU SK., 706 NOLU SK., 707 NOLU SK., 710 NOLU, 710 NOLU SK., 711 NOLU SK., 712 NOLU SK., 713 NOLU SK., 714 NOLU SK., 719 NOLU SK., 722 NOLU, 722 NOLU SK., 723 NOLU SK., 727 NOLU SK., 728 NOLU, 728 NOLU SK., 730 NOLU SK., 730 NOLU SK., 731 NOLU SK., 736 NOLU SK., 737 NOLU SK., 737., 738 NOLU, 738 NOLU SK., 739 NOLU, 741 NOLU SK., 744 NOLU SK., 745 NOLU SK., 747 NOLU SK., 748 NOLU SK., 897 NOLU SK., 960 NOLU, 960 NOLU SK., 965 NOLU, 965 NOLU SK., 966 NOLU, 966 NOLU SK., 967 NOLU, 967 NOLU SK., 967 NOLU SK., 968 NOLU SK., 970 NOLU, 970 NOLU SK., 971 NOLU SK., 972 NOLU SK., 973 NOLU, 974 NOLU, 977 NOLU, 977 NOLU SK., 979 NOLU, 979 NOLU SK., 980 NOLU SK., 982 NOLU, 982 NOLU SK., 984 NOLU SK., 985 NOLU SK., 988 NOLU SK., 988 NOLU, 989 NOLU SK., 990 NOLU SK., 990 NOLU, 992 NOLU, 992 NOLU SK., 993 NOLU SK., 994 NOLU SK., 995 NOLU, 995 NOLU SK., 996 NOLU SK., 997 NOLU, 997 NOLU SK., AÇIK SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., AĞA SK., AKAR, AKAR SK., ALKAN SK., ARK SK., ATAK, ATAK SK., ATALAR SK., ATIK SK., AYAN SK., BAĞLI SK., BAHRİYELİ SK., BALKAN SK., BARIŞ SK., BASAR, BASAR SK., BAŞAR SK., BEŞİK SK., BÜYÜKGAZİ SK., CEM SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAM YOLU SK., ÇATAL, ÇATAL SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇİFTLİK CD., DAĞDİBİ YOLU, DERMAN SK., DİP SK., DÖNÜS SK., DÖNÜŞ SK., DURAL SK., DURU SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GEBESLER, GEBEŞLER SK., GEZİCİ SK., GIZEM, GİZEM CD., GÖZDE BLOKLARI İÇİ YOLU, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HACI BAYRAMLAR, HACI BAYRAMLAR SK., HALAS SK., HAMAM SK., HANCI SK., HANDE SK., HIZAR, HIZAR SK., HOS SK., HOŞNUT SK., ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., KALEM, KALEM SK., KARAGÖZ SK., KARAKAMIS, KARAKAMIS CD., KARAKAMIŞ CD., KARASU, KARASU ÇIKMAZI SK., KAVACIK, KAVŞAK SK., KAYNARCA CD., KERESTECILER, KERESTECİLER CD., KISA SK., KİPA AVM-ADAPAZARI, KLAVUZ SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., LEYLAK SK., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., MERAL SK., MEYVE SK., MÜJDE SK., NESELI, NEŞELİ SK., NİNE SK., ÖGRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SK., PEHLIVANOGLU SK., PEHLİVANOĞLU SK., SALİM SK., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHA SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, SEHIT NACI ÇAKAR, SEHIT NEDIM ÖZPOLAT, SELVİ SK., SOYLU SK., SULTAN- SK., ŞEHİT ADİL UMUTLU SK., ŞEHİT AYHAN ERCAN SK., ŞEHİT FETHİ AKALIN SK., ŞEHİT HAMİT DENİZ SK., ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD., ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK., ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., TABAK, TABAK SK., TOMRUK SK., TUNCA SK., YAVRU SK., YAYLA, YILGIN SK., YİĞİT SK., YÜKSEL SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 862 NOLU SK., AK, AK SK., CİHAT SK., DONANMA SK., EVREN SK., FARABI, FARABİ, GURBET SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., NİLGÜN SK., SEVİNÇ SK., TETIK SK., TETİK SK., UYGAR SK., ÜSTÜN SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1235 NOLU, 1237 NOLU SK., 1238 NOLU, 1238 NOLU SK., 1239 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1246 NOLU SK., 1280 NOLU SK., 51 NOLU, BULAN SK., ÇOBAN, DENİZ SK., DEVOGLU, DEVOĞLU CD., KÜÇÜK HAFIZ SK., T.AHMET EFENDİ SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1375 NOLU, 1376 NOLU SK., 1379 NOLU, 1379 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU SK., 1390 NOLU SK., BANKALAR CD., BESLER SK., GAZELLER, GAZELLER CD., GÜZELLER SK., KIBRIS SK., MIMOZA SK., MİMOZA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DİLMEN, ERENLER, GÜLLÜK, HIZIRTEPE, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1065 SK., 1288 SK., 360 NOLU SK., 384 NOLU SK., 7001, 7001 SK., 7001. SK., 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7005 SK., 7006 SK., 7007 SK., 7009 SK., 7012 SK., 7013 SK., 7014 SK., 7018 SK., 7020 SK., 7025 SK., 7027 SK., 7030 SK., 7032 SK., 7034 SK., 7039 SK., 7040 SK., 7041 SK., 7061 SK., 7063 SK., 7065 SK., 7067 SK., 7074 SK., 7076 SK., 7077 SK., 7078 SK., 7082 SK., 7088 SK., ACARLI SK., AKDAL, AKDAL SK., AKGÜL SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., AMASYALI, AYDINLI SK., AYDINLIK SK., AYVALI SK., BAGLAR CD., BAĞCILAR SK., BARAN SK., BAŞAKLI SK., BAYGIN, BAYRAK SK., BELDE SK., BULUT SK., CEVAT AYHAN., DALYAN SK., DOĞRU SK., DÖNMEZ SK., DR.AYDIN SK., EFELİ SK., ERKİN SK., FATİH CD., FIGEN SAKALLIOGLU, GÖK SK., GÖKSU SK., GÜRAY SK., HELVACI SK., HIZIR SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA SK., KAYGAN SK., KEKİK SK., KIRIK, KIRIK SK., KIŞLA CD., KIZÇESME SK., KIZÇEŞME SK., KORU, LÜTFÜ YAMAN, M.IŞIK SK., MAYA SK., MURAT SK., ORMAN SK., ÖRNEK SK., PAMUK SK., PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, PIRIL SK., SAGLIK, SAGLIK CD., SAĞLIK CD., SERDAROĞLU SK., SON SK., ŞEFKAT SK., TEZGEL SK., TRAFO SK., UFUK SK., YAKA, YAKA SK., YALÇIN, YANIK SK., YASMAK SK., YAŞMAK SK., YAVUZ SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, AŞAĞIDEREKÖY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, BÜYÜKESENCE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ESENTEPE, GÜLLÜK, HIZIRTEPE, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KOZLUK, KÖPRÜBAŞI, MALTEPE, MITHATPASA, MİTHATPAŞA, ORTA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, PAPUÇÇULAR, SEMERCİLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER, TAŞLIK, YAĞCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1. CD., 1. RİNG YOLU, 13., 13. CD., 14. CD., 15., 15. CD., 16. CD., 180. SK., 182. SK., 184., 185. SK., 192., 2 NOLU CD., 2. RİNG YOLU, 202. SK., 221. SK., 3041., 3044. SK., 3046., 3048., 3051., 3057. SK., 3060., 3067. SK., 3075. SK., 3076., 3076. SK., 3084. SK., 3086., 3088., 3089. SK., 3100., 3101. SK., 3120. SK., 3122. SK., 3123., 3124., 3124. SK., 3125., 3139. SK., 3144. SK., 3146. SK., 3153. SK., 3156., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3161., 3162., 3162. SK., 3163., 3163. SK., 3164. SK., 3165. SK., 3168., 3169. SK., 3173. SK., 377 NOLU SK., 379 NOLU SK., 380 NOLU SK., 381 NOLU SK., 383 NOLU SK., 49 NOLU SK., 5 NOLU, 512 NOLU, 513 NOLU, 513 NOLU SK., 550 NOLU SK., 552 NOLU SK., 553 NOLU SK., 555 NOLU SK., 575 NOLU SK., 585 NOLU SK., 586 NOLU SK., 587 NOLU SK., 588 NOLU SK., 589 NOLU SK., 590 NOLU SK., 591 NOLU, 591 NOLU SK., 592 NOLU SK., 593 NOLU SK., 594 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 597 NOLU SK., 598 NOLU SK., 599 NOLU SK., 6 NOLU SK., 600 NOLU SK., 603 NOLU, 603 NOLU SK., 604 NOLU SK., 605 NOLU SK., 608 NOLU, 608 NOLU SK., 609 NOLU, 609 NOLU SK., 617 NOLU SK., 690 NOLU SK., 692 NOLU SK., 699 NOLU, 699 NOLU SK., 7. CD., 79. SK., 795 NOLU SK., 833., 865. SK., 901. SK., 902., 902. SK., 903. SK., 904., 904. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 913., 913. SK., 914., 915., 915. SK., 916. SK., 918. SK., 922. SK., 924. SK., 925. SK., 926. SK., 934., 935., 936. SK., 938., 938. SK., 940. SK., 941., 954., 957. SK., 958. SK., 959., 959. SK., 964., 966. SK., 967., 967. SK., 969. SK., 971., 979., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 990. SK., 994., ACAR, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI GİRİŞİ-K16, ADAPAZARI İZMİT YOLU, AKADEMİ YOLU SK., AKADEMİYOLU SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ANIT, ANIT SK., ARA SK., ARDA SK., ARISTON, AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, ATATÜRK BULVAR, AYRI SK., BAHAR EVLER İÇİ YOLU, BALIK SK., BARÇIN SK., BAYGIN SK., BESKÖPRÜ CD., BEŞEVLER SK., BEŞKÖPRÜ GARDEN KONAKLARI İÇİ, BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEYAZGÜL SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BEZEN SK., BEZGIN SK., BEZGİN SK., BIÇIMLI SK., BİÇİMLİ SK., BİLGE SK., BOSTANCI SK., BUSE SK., CANDAŞ SK., CANLI, CANLI SK., CEMAL KAMACI SK., CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CESUR SK., CEVAT AYHAN CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAMLICA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇESME SK., ÇEŞMEBAŞI, ÇETINLI SK., ÇETİNLİ SK., ÇIRACILAR CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU CD., DAL SK., DAMLA, DEĞİRMENHAN SK., DILAN, DILAN SK., DILEK 2, DILEK 2 SK., DİLAN SK., DİLEK 2 SK., DİLŞAD SK., DOĞUŞ SK., DOLUNAY ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DONAT SK., DÜZGÜN SK., EFELI SK., EKOLOJİ LABORATUARI, EMEL SK., EMRE, EMRE SK., ERDEM, ERDEMLİ SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FATIH CD., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATIH SULTAN SK., FENERLI SK., FIRTINA SK., FİGEN SAKALLIOĞLU CD., FİLİZ 2 SK., GAMZE SK., GAZALI, GAZALİ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIZEM 2 SK., GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖREN, GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜÇ SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLLÜK SK., GÜLNİHAL SK., GÜMÜS SK., GÜMÜŞ SK., GÜNDÜZ 2, GÜNDÜZ 2 SK., GÜNER SK., GÜNEY SK., GÜNGÖR, HAT SK., HAZAN 2 SK., HIZIR, IBRAHIM ÖZYURT, IBRAHIM ÖZYURT SK., ISKAN SK., ISLAR SK., İBRAHİM KANGAL CD., İSKAN SK., İSTANBUL, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KARABAYIR SK., KARABIYIK, KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KARDELEN 2 SK., KASIRGA, KASIRGA SK., KAVAKLAR CD., KESİM SK., KIRCAALİ CD., KIRCALI, KIRCALİ CD., KISLA, KISLA CD., KIZÇESME, KOCAMAN, KOCAMAN SK., KORCAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KOZLUK CD., KÖKSAL SK., KUDÜS, KUDÜS CD., KUTLU SK., KUTUP, KUTUP SK., LÜTFÜ YAMAN SK., MALTEPE, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEDENIYET CD., MEDENİYET, MERVE, MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİNA SK., MUTLU SK., NECİP FAZIL SK., NIL SK., NILAY SK., NİLAY SK., ORHANGAZI CD., ÖZBEK SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PAPUÇÇULAR CD., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ SK., RAİF TUMBAZ SK., RODOP, RODOP SK., SAİT FAİK SK., SAK SK., SAKA, SAKARYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTA, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SALKIM 2 SK., SALKIM SK., SAYIN SK., SEBAT SK., SEFKAT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SEHIT MUSTAFA AKYILDIZ SK., SELIMIYE, SELİMİYE SK., SELVINAZ, SERIN SK., SERVET SK., SERVİS, SGK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ, SIMSEK SK., SİPER SK., SİTE İÇİ YOLU, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞAFAK SK., ŞAN SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TARIK SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, TEPE SK., TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ KAMELYA BLOKLARI, TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, TÜKENMEZ SK., TÜVESAŞ, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, UHUVVET SK., ULU SK., ÜMİT SK., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU, YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YALÇIN SK., YAMAÇ SK., YASEMIN ÇIKMAZI SK., YASEMİN ÇIKMAZI SK., YAZICI SK., YER SK., YUNUS SK., YURT CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., HALILAR, HALILAR /3, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., KAYNARCA CD., KERNE, KERNE SK., KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 11. CD., 129., 129. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 137. SK., 139., 139. SK., SAGLIK SK., SAĞLIK SK., SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 398. SK., 400. SK., 404., 404. SK., 409., 409. SK., ÇELEBİ SK., EGEMEN SK., HALİT EVİN, HASAN TAHSİN SK., OSMANLI SK., TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 32. SK., 332 SK., 335., 349., 36., 48., 48. SK., 59., 62. SK., 63. SK., 64., 65. SK., 66., 66. SK., 72, 74., 76 SK., 76. SK., 833. SK., 84., 91. SK., 93. SK., ALİ KOÇ SK., BAHÇE SK., ÇARDAK SK., DOGRU, ESEN SK., FEVZI ÇAKMAK, FURKAN SK., KANUNI SK., MERCAN SK., PASA SK., PAŞA SK., SANAYİİ CD., TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., YEMISLI, YESIL SK., YUVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 138. SK., 140. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146., 146. SK., 147., 147. SK., 149., 149. SK., 151. SK., 153., 153. SK., 222., 222. SK., KANUNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde BAĞLAR CD., BARBAROS SK., CENGİZ TOPEL SK., DEMİRSPOR TESİSLERİ, GIRDAP, KOLEJ, KOLEJ CD., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCIKLI, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE, MESELI, MEŞELİ, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NİSAN CD., 2451. SK., 2452., 2452. SK., AŞAĞI SK., AŞAĞIACILIK SK., ÇAMAŞIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇAYIRLAR/1, ILKE, KAMER, KAMER SK., KIZILCIKLI, KÖY İÇİ SK., KÖYIÇI1, KÖYİÇİ SK., KÖYİÇİ1 SK., MERIÇ CD., SARMAŞIK SK., UZUNKÖY İÇ YOLU, YESILDERE, YUKARIACILIK, YUKARIACILIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2464., 5129., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DUTLUK, DUTLUK SK., ESKI BESEVLER, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT, IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD., İZMİT CD., NIZAMOGLU ISMAIL, OZAN SK., ÖMERAĞA SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENIKENT, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 15:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCIKLI, MAHMUDİYE, MESELI, MEŞELİ, ORTABURUN, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NİSAN, 2441. SK., 2453. SK., 2471. SK., 2472. SK., AŞAĞI ACILIK SK., COŞKUN SK., ÇAMASIRDERE, ÇAYIRLAR, ÇİLENLER SK., EGREK, EĞREK SK., EVRİM SK., GÜRGEN SK., İLKE SK., İPEK YOLU CD., İsimsiz157, KIZILCIKLI CD., KÖYIÇI, KÖYIÇI SK., MERİÇ CD., MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN, ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ŞEKER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 338., 69. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 310. SK., 336., 336. SK., 347. SK., 388., DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, MEHMET ALTINIŞIK CD., SARMASIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 326., 326. SK., 330. SK., 331. SK., 339., 339. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 324., FERAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 314. SK., 321., 321. SK., 322., 322. SK., 327. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, DEFNE SK., FERAH SK., KAZIMPASA, KUTLU EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 324. SK., 353., ENSAR, ENSAR SK., KUMRU, KUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 208. SK., 32., 329. SK., 332., 335. SK., 34., 34. SK., 340. SK., 349. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 45. SK., 50. SK., 54, 57. SK., 60., 61., 62., 63., 67. SK., 70. SK., 76., 82. SK., 83. SK., AKASYA, AKASYA SK., ALI KOÇ, BAŞLIK SK., DİBEK SK., ERGUN SK., GÜNDOĞAN SK., KEVSER SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KISIKGEÇİT SK., ORTA CD., SANCAK SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, SİVRİTEPE CD., YEMİŞLİ SK., YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YEŞİL SK., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIŞ, ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4430., 4438., 4439., 4440., 4440. SK., 4441., 4441. SK., ENDAM SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, VARLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 20. CD., 4006., 4006. SK., 4014. SK., 4016. SK., 4017., 4017. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4023., 4023. SK., 4026., 529., 530., 536., 559. SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜNEY, İNKO HOROZLU SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET AKİF ERSOY CD., SERDİVAN LİFE İÇİ YOLU, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde ADNAN MENDERES, BAHRİYELİ, ELVAN, KARABOĞAZ, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, SEKER CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, PAPUÇÇULAR mahallelerinde 12. CD., 16., 184. SK., 186., 196., 198., 198. SK., 217., 219. SK., 223., 223. SK., 227. SK., 233., 3040., 3043., 3043. SK., 3053. SK., 3060. SK., 3061., 3074., 3074. SK., 3079., 3081., 3082., 3084., 3088. SK., 3090. SK., 3100. SK., 3101., 3102., 3103., 3103. SK., 3104., 3119., 3120., 3121., 3123. SK., 3125. SK., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132. SK., 3134. SK., 3135., 3143., 3143. SK., 3144., 3145. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3159. SK., 3160. SK., 3161. SK., 3164., 3165., 3167. SK., 3168. SK., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 3174. SK., 3193 SK., 32 EVLER CD., 44., 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 514 NOLU SK., 523 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 530 NOLU SK., 577 NOLU SK., 579 NOLU SK., 829., 835. SK., 837., 837. SK., 843. SK., 848., 848. SK., 850., 850. SK., 866. SK., 868. SK., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ANIL SK., ARABACI SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ SK., CİHANGİR SK., ÇİMEN SK., D100 KARAYOLU, DAMLA SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FATİH SULTAN SK., FENERLİ SK., FERAH 2 SK., FIDAN, FİDAN SK., GIRNE, GIRNE CD., GÖKÇEN SK., HAZAN 2, HOSGÖR, IDIL, İDİL SK., KEREM SK., KISMET SK., MALTEPE CD., MEVLANA 2 SK., NEZİH SK., NIL, NİL SK., ORBAY, ÖNDER SK., ÖNDEREVLERI, ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., PALMIYE SITESI, SERHAT 2 SK., SERVIS, SÜKRAN, ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞÜKRAN SK., TANER SK., ULUDAĞ SK., ÜLKÜ SK., VOLKAN SK., YAPRAK SK., YARGIÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZEYNEP SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, HIZIRTEPE, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 21. SK., 362., 362. SK., 364. SK., 366., 366. SK., 368. SK., 391. SK., 393. SK., 397. SK., 399. SK., 401., 425 SK., 531 NOLU, 531 NOLU SK., 532 NOLU, 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU, 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU, 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU, 562 NOLU SK., 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 574 NOLU SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 713., 713. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 753. SK., 754. SK., 804. SK., 805. SK., 807. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 818. SK., 820., 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 828. SK., 830. SK., 836., 838., 840., 841. SK., 842., 842. SK., 846. SK., 847., 851., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861. SK., 863. SK., 864. SK., 9. CD., 921 NOLU SK., 922, 922 NOLU, 922 NOLU SK., 922 SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., AKARSU SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALTINOLUK SK., ARMUTLU SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAY, ATAY SK., AYAZ SK., AYDIN SK., AYKUT SK., BAGLAR, BAGLIK, BAĞLAR, BAĞLIK CD., BAHTİYAR SK., BILGIN, BUGDAY, BUĞDAY SK., BULUT, CAN, CAN SK., CİVELEK SK., ÇAĞLAR SK., ÇAMLI SK., ÇETİN SK., ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DARBOĞAZ SK., DERELİ SK., DUMAN SK., EFE SK., FENER SK., FIDELI SK., FINDIK SK., FİDELİ SK., GENÇ SK., GİRDAP SK., GÖNÜL SK., GÜR SK., HAŞİM SK., HÜRRİYET SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KALENDER SK., KANMAZ SK., KARDELEN SK., KAYAR SK., KENAN SOFUOGLU, KIR, KIRISHANE, KIRISHANE CD., KORUTÜRK, KUBİLAY SK., KUDRET SK., KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, LALE, MALİ MÜŞAVİRLER SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MERAM SK., MIMAR SINAN, MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, MÜRSEL SK., NISAN SK., NİŞAN SK., OGUZ., OGUZHAN, OĞUZ. SK., OĞUZHAN SK., OLGUN SK., ORHANGAZI, ÖDÜL SK., ÖNER, ÖZGÜ SK., ÖZGÜR SK., PARK İÇİ YOLU, SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., SAHİL SK., SARIKIŞLA SK., SEÇIL, SEÇIL SK., SEÇİL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIM, SELIN, SELVİNAZ SK., SERDİVAN CD., SERİN SK., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU, SIRMA SK., SU ARITMA TESİSİ, SUAT SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR SK., TURGUTLU SK., UZAY, UZAY SK., VAGON SK., YAHYA KEMAL SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK., YAŞLI SK., YAYLA SK., YOKUŞDİBİ SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK., ZİYAPAŞA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 4009., 4010., 4010. SK., 4011. SK., 503., 503. SK., 504., 504. SK., 505. SK., 506., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 512., 512. SK., 513. SK., 514., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 523., 524. SK., 526. SK., 528., 538., 542 SK., 542., 544., 544. SK., 559., 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKYÜZ EVLER İÇİ YOLU, AY, AYVAZ SK., BAĞLAMA SK., BAKIRCI SK., BESTEGÜL SK., CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇARK CD., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇIÇEK, ÇUKUR SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., DOĞU SK., ERAY SK., ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GÜLSEREN SK., HAYAT EVLER İÇİ YOLU, HEYBETLI, HEYBETLİ SK., İLKAY SK., KAKTÜS SK., KALE SK., KAŞIKÇI KONAKLARI İÇİ YOLU, KESER, KESER SK., KILIM, KİLİM SK., KİRİŞHANE CD., KÜPELİ SK., MERT, MEVLANA, MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., NAMIK KEMAL CD., SANLI, SEHIT MUSA KILIÇ, SEHIT YASIN YÜKSEL, SERDİVAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SULTAN SK., ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., ŞEHİTLER CD., ŞİMŞİR SK., ŞULE SK., TÜTER, TÜTER SK., UZUN, ÜNAL SK., VİLLA PARK İÇİ YOLU, YÜNCÜ, YÜNCÜ SK., YÜZDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Aralık Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 200. SK., 202., 233. SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 1- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, IHSANIYE, ILICA, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1501., 1506., 1507., 3352., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, KURUÇAY, MERKEZ_2, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, DOGANÇAY, DOĞANÇAY, KARAÇAM, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, NURUOSMANIYE, NURUOSMANİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 1605., 1606., 1607., 1608., 2602, 2602., 2603., 2604., 2605., 4001, 4001., 4002., 4004, 4004., 4005, 4005., 4007., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BEŞİKTAŞ DERESİ, DERE-, DERE- SK., DOGANÇAY, DOĞANÇAY, DOĞANÇAY B.M SK., DOĞANÇAY KÖY İÇİ, DOĞANÇAY YOLU, ESKİŞEHİR YOLU, FIRINDERE, HACILAR SK., HOCALAR, HOCALAR SK., İsimsiz74, KADIRLER, KADİRLER SK., KARSI -, KARSI_1, KARŞI SK., KARŞI_1, KASLAR, KAŞLAR SK., KESTANELİK, KUZYAKA, KUZYAKA SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, MAKSUDİYE SK., NURUOSMANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN YOLU, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SEREFIYE, ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/3, MEKECE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 13 Aralık Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ÇENGEL, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, MUTAFLARYENI, PAŞALAR CD., SHT.CANAYAKIN DOGRU, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, MADENLER, TAŞAĞIL, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 5001 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇAYLAR SK., ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DERE KÜME EVLER, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES CD., MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PINARBASI, SAZ SK., SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde CENGIZ (KUZULUK), IŞIK SK., KANSU, KORU SK., MADENSUYU SK., MELEK SK., REŞİTBEY SK., TOKER, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde KUS, KUŞ SK., MADENSUYU, YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002, 10002 SK., 7046 SK., 7084 SK., 7089 SK., 7090, 7093 SK., 7096, 7096 SK., 7098 SK., 7101 SK., 7111 SK., 7112 SK., 7114 SK., 7115, 7115 SK., 7116 SK., 7117 SK., 7119, 7121 SK., 7124 SK., 7125, 7125 SK., 7130 SK., 7131 SK., 7132 SK., 7134, 7134 SK., 7135 SK., 7137 SK., 7139 SK., 7140 SK., 7141 SK., 7142, 7143, 7143 SK., 7145 SK., 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7155, 7157 SK., 7159 SK., 7161 SK., 7163 SK., ÇEŞMELER SK., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Aralık Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ANKARA, ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., ÇIÇEK (KUZULUK), KUZULUK KÖYÜ YOLU, OMAY (KUZULUK), OMAY SK., ORTA MAHALLE, RESITBEY, TASBURUN_1, TOPÇU SIRTI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA mahallelerinde ALT, ALT/4, BARAJ, BASPINAR/5, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS, DERVIS/2, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA/1, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ_4, MERKEZ_94, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 13 Aralık Cuma 10:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, KARSI, KARŞI, MERKEZ, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 1122., 254. SK., 259. SK., 262., 262. SK., 411., 415., 903., 922., ABDULHAMIT, ABDULHAMIT SK., ABDULHAMİT SK., ASIK VEYSEL, BAGCILAR SK., BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BİNDALLI SK., BOZOKLAR SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET/1, ÇİLİNGİR SK., ELIF, ESENTEPE SK., ESENTEPE_2, ESENYEL, ESENYEL SK., FINDIKEVLERİ, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERI(6), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK EVLERİ(6), GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖKÇE HATUN, GÖKÇEKIZ, GÖKÇEKIZ SK., GÜL PEMBE, GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜNES, GÜNES/1, GÜNEŞ SK., HACİVAT SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HİLAL CD., İSTİKLAL SK., KARA FATMA/2, KARACAOGLAN, KARSI/1, KARSIYAKA, KARSIYAKA CD., KARSIYAKA/1, KARSIYAKA/15, KARŞI MAHALLE GÖKKUŞAĞI PARKI, KARŞIYAKA CD., KAYASAN SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENAN TURAL CD., KOCAALİ BELEDİYESİ ŞEHİR MEZAR, KONURALP SK., KURTOĞLU SK., KUYUMCULLU_38, MERZİFON SK., MİTHATPAŞA SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORMAN BÖLGE, ORMAN BÖLGE SK., ORUÇ REİS SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PINAR, PINAR SK., PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU CD., SALKIM, SEHIT NURI TAN, SEKER, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SHT. SEBAHATTIN ATAMAN, STAD, STAD SK., SUNGURLAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞEHİT SEBAHATTİN ATAMAN SK., ŞEKER SK., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TÜZEL, UFUK, ULUBATLI HASAN CD., YAVUZ, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM SK., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 13 Aralık Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, MERKEZ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT SK., ALT/6, AZAP, BASPINAR, BASPINAR/6, BAŞPINAR, DERVIS/4, GÖRELE/1, KISA/2, MERKEZ, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ/57, MOLLA, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde CEVHER, CEVHER SK., KADİR SK., MIRAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Aralık Cuma 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ARİFİYE FİDANCILIK, DURU, EMEK, GÖL YOLU, GÖLBAŞI, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ, YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.