13 ayda 130 madencilik faaliyetine onay: 'En büyük madenci Hatay Valiliği mi?'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:16

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:45

6 Şubat depreminde merkezüssü olmamasına karşın büyük hasar alan Hatay'da şeffaf yürütülmeyen süreç soru işareti yaratmaya devam ediyor. Hatay Valiliği tarafından 3 Eylül 2023 tarihli kararla ‘Deprem sonrası süreçte inşaat ve inşaata yardımcı ürünlere duyulan ihtiyacın fazlalığı’ gerekçe gösterilerek bu zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Karara Hatay Barosu tarafından yapılan itiraza ise kısa sürede ret yanıtı verildi. Karar sonrası 13 ayda 130 madencilik faaliyeti başvurusuna karar gerekçe gösterilerek onay verildi.

"VALİLİK MADENCİ Mİ?"

Süreci Cumhuriyet'e değerlendiren Antakya Çevre Koruma Derneği avukatı Ecevit Alkan, "Onaylananlar içerisinde petrol, mermer gibi acil olmayan ve inşaat faaliyetinde zorunlu olmayan kalemler de var. Ayrıca 130 projenin 20 tanesi, Hatay Valiliği tarafindan işletileceği ve şehre ucuz malzeme temin edeceği söylenen taş ocağı ve beton santralleri ile ilgili. Bu aşamada soruyoruz: Hatay ilinde en büyük madenci Hatay Valiliği mi? Hatay Valiliği ürettiği malzeme ve betonu kime veya kimlere hangi fiyattan satıyor?" dedi.

"KİME TAŞERE EDİLECEK?"

Valiliğin Hatay'ın geleceğini tehlikeye attığını belirten Av. Alkan, sözlerine şöyle devam etti: "Suyu havası toprağı hızla kirlenen Hatay'da malzeme ve beton fiyatları da vaat edildiği gibi ucuzlamıyor. Peki Hatay Valiliği işletme ruhsatlarını aldığı bu maden sahaları ve beton santrallerini kendisi mi işletiyor, yoksa sermaye gruplarına taşere mi ediyor? Kentin ormanları, meraları, zeytinlikleri yağmalanırken bu işten kimler kazanç sağlıyor bilmek istiyoruz."