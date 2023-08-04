13 gün sonra cesedi bulunmuştu... Tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes, toprağa verildi
Kayseri'de kayıp olarak aranırken 13 gün sonra dere yatağından cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin (23), toprağa verildi. Tekin'in metrelerce yükseklikteki viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı.
Hayatından endişe eden ailesi durumu polise bildirdi. Polis arama çalışması başlatırken, basına konuşan ailesi, Ahmet Enes Tekin’in tıp fakültesini istemediğini sırf kendilerini kırmamak için bu bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarına eve dönmesi için çağrıda bulundu.
ACI HABER GELDİ
Ekipler, dün, 13 gün sonra Tavlusun Mahallesi Derevenk Viyadüğü'ndeki dere yatağında Ahmet Enes Tekin’in cesedini buldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kayseri Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Tekin'in cenazesi, bugün ailesi tarafından alınarak Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'ne götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Tekin, kılınan namazın ardından Evliya Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tekin'in metrelerce yükseklikteki viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.
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