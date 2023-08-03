Kayseri'de üniversite öğrencisi 13 gündür kayıp!
Kayseri'de 13 gündür kayıp olan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'i (24) arama çalışmaları devam ediyor.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Ardından öğrenci belgesini yenilemek için eğitim gördüğü fakülteye giden Tekin bir daha dönmedi.
Tekin'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişiden oluşan ekip Tekin'in bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde aramalarını sürdürüyor.
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