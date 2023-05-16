13 gündür aranan kadın ahırda bulundu: 2 kişi gözaltında!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:42

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi Yeni Mahalle'deki evindeyken 3 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde kaybolan Eşmi Akıncı için aynı gün arama çalışması başlatıldı. Akıncı, dün akşam saatlerinde, Yukarıçağlar köyünde bir evin ahırında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık taraması yapılan Eşmi Akıncı, jandarma ekiplerine, tuvaletten dönerken A.İ.'nin eliyle ağzını kapatıp, içinde A.B.'nin de olduğu araca zorla bindirildiğini söyledi. Jandarma ekipleri, A.B.'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da bulunan A.İ.'nin yakalanması için Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na talimat gönderilip gözaltına alınması sağlandı. A.İ.'nin Ermenek ilçesine getirilmesinin ardından ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.