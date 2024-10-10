13 gündür haber alınamıyor: Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş’in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

13 gündür haber alınamıyor: Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:33

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi.

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin’in turnikeden geçtiği görülüyor.

Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin’in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde devam ediyor.


Etiketler: #Van #Rojin Kabaiş #görüntü

İlgili Haberler

Van Valisi Ozan Balcı'dan 'Rojin Kabaiş' açıklaması: 'Kesin bir şey söylemek mümkün değil'

Van Valisi Ozan Balcı'dan 'Rojin Kabaiş' açıklaması: 'Kesin bir şey söylemek mümkün değil'
Van'da kaybolan Rojin'den 12 gündür haber yok: Aramalar metruk yerlerde yoğunlaştı

Van'da kaybolan Rojin'den 12 gündür haber yok: Aramalar metruk yerlerde yoğunlaştı
Rojini arama çalışmalarında 10'ncu gün

Rojini arama çalışmalarında 10'ncu gün
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler