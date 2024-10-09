Van'da kaybolan Rojin'den 12 gündür haber yok: Aramalar metruk yerlerde yoğunlaştı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolmasının üzerinden 12 gün geçti. Aramalar metruk yerlerde yoğunlaştı.
Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’ten (21), 12 gündür haber alınamazken, göl üzerinde tekne ve botlarla aramalar devam ediyor.
Ekiplere destek veren Hak Arama Kurtarma ekipleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) dışındaki sahil kenarında bulunan metruk yapı ve evlerde aramalarını yoğunlaştırdı.
Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer didik didik aranıyor.
Etiketler: #Rojin Kabaiş #Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi #Van
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