13 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:25

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:25

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Ardından öğrenci belgesini yenilemek için eğitim gördüğü fakülteye giden Tekin bir daha dönmedi.

Tekin'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişiden oluşan ekip Tekin'in bulunması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile bölgede tarama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin’in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı.

Tekin’in cenazesi Yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.