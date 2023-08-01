PMYO ne kadar öğrenci alımı yapacak? PMYO ne kadar kadın polis adayı alacak? PMYO başvuru tarihi ne zaman ve şartları neler?
Polis olmak isteyen adayların YKS puanlarıyla başvuracakları Polis Meslek Yüksekokulu'na ne kadar öğrenci alımı yapılacağı ve başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, PMYO ne kadar öğrenci alımı yapacak? PMYO ne kadar kadın polis adayı alacak? PMYO başvuru tarihi ne zaman ve şartları neler?
PMYO başvuru tarihleri, kontenjanları ile beraber tavan ve taban puanları, polis memuru olarak görev yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Adaylar ise ne kadar öğrenci alımı yapılacağını araştırıyor. Peki, PMYO ne kadar öğrenci alımı yapacak? PMYO ne kadar kadın polis adayı alacak? PMYO başvuru tarihi ne zaman ve şartları neler? İşte ayrıntılar...
PMYO NE KADAR ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK?
Polis Meslek Yüksekokulları'na 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?
Adaylar "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.
Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.
Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,
- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,
- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,
- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.
PMYO BAŞVURU TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI
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