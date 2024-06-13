13 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:29

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:29

İZMİR ilinde 13 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Örnekköy; 1077. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1080/1. Sk., 1080/3. Sk., 1081. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., örnekköy kümeevler, 1057/2, 1044, Örnekköy kümeevler, 1067, Örnekköy Kümesi, Okul Cd., Okul, Okan Cd., Nifçayı Kümesi, Kıravlusu Mevki, Kıravlusu Kümeevleri, Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, Değirmen Cd., Baykal Cd., Baykal 1 Sk., Baykal, 1119. Sk., 1117. Sk., 1115. Sk., 1107. Sk., 1105. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., , 1099. Sk., 1101. Sk., 1103. Sk., 1109. Sk., 1111. Sk., 1113. Sk., ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER, 1000. Sk., 1001. Sk., 1003. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/3. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1042. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1057/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; 3.Seyran. Sk., Akçeşme, Akçeşme Sk., Arıkaltı Cd., Ataca Çk., Ayanoğlu, Bahçeciler Sk., Balcı Sk., Barbaros Hayrettin, Barbaros Hayrettin Sk., Beyazıt, Beyazıt Sk., Beyler, Beyler Sk., Cami Çk., Demir, Dikili Taş Sk., ERCAN, Erdal İnönü, Fatih, Fatih Cd., Ferah Çk., Gacara Hasan, Gelincik, Gümüş, Hacı Davut, Hacı Davut Sk., Hulisi Oğuz, Irmak Sk., Japon, Kanuni, Karagöz Sk., Kooperatif Sk., Kuş, Kuş Sk., Kuşçu, Kuşçu Sk., Kırk Ağaç Sk., Kırman Sk., Limoncuk Sk., Macar, Mert, Mevlana Sk., , 1. Seyran Sk., 2. Seyran Sk., Minare, Minare Sk., Mor Menekşe Sk., MOTORCU HULUSİ, Mustafa Kemal, Mücahit, Mücahit Sk., Müderris, Nergis Sk., Ova Sk., Pazar Sk., Safir, Sakarya, Sakarya Cd., Sarı Akasya, Savranoğlu, Savranoğlu Sk., Seke Sk., Seyran Sk., Sezer Sk., STADYUM, Su Değirmeni, Su Değirmeni Sk., Taflan, Topel Cd., Tuna Cd., Turgutlu Cd., Türk, Yaka Sk., Yakaküme, Yayla Sk., Yazar Namık Kemal Sk., Yağcı Sk., Yener Sk., Yonca, Yusuf Ziya Gökalp Sk., Zeybek, Zeybek Çk., ZÜBEYDE HANIM, Çakıcı, Çakıcı Çk., Çınar, Çıra, Ören Belediye Sk., Ören Cumhuriyet, Ören Sk., Ören Turgutlu, Ören İlköğretim Okulu Sk., Ören İzmir, Ören İzmir Cd., Örnek Sk., İncirlipınar, Şadibey Cd., Şahinoğlu, Şahinoğlu Sk., Şair, Şakir Türk, Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli, Şen Çk., Şerbetçi Sk., Şimşek, İsimsiz22, ÇİĞDEM, YAKA KÜMEEVLER, erdal inönü, Namazgah Sk., GÜR, ZEYTİN, ören izmir caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Aşağıkızılca; AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ, AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ, , Aşağıkızılca Taştepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; , Sanayi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Çiniliköy; , Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Nilkent Sitesi, Savanda Kurudere Yolu, Torbalı, Torbalı Cd., çiniliköy yolu kümeevleri, Çiniliköy Yolu, 4101, İsimsiz11, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Ören Egemen; , 1. Bahçeler Sk., 2. Bahçeler Sk., Bahçeler, Dede, Dere, Eski Okul, Eski Okul Sk., Gazeteci Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal, Kocabıyık, Kooperatif Sk., Lilyum, Merkez, Mustafa Kemal, Nuri Bayrak Çk., Ova Sınır, Papatya, Turgutlu2, Ulus, Yağcılar, Yücel, Çamlık, Çağlayan, Çiçek Sepeti, ÖREN TURGUTLU, MEVLANA, İncirlipınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; , Ayderesi Suluk, Ayderesi Suluk Küme Evleri, Namazgah Sk., İnlik Çarşıklı, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İsimsiz14, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, 2601, İnlik Çarşıklı Kümeevler, YÖRÜK YOLU, İnlik Çarşıklı Küme Evler, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, YILANKUYU, İNLİK ÇARŞIKLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Yiğitler; Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Nazarköy; YEŞİLLİK YOLU, Yeşillik Yolu Kümeevler, Yeşillik Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, 4051, yeşillik yolu kümeevler, savanda yolu kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; KIRAVLUSU KÜME EVLER, YENGİ SOKAK, 2253, ŞEHİT ALİ ACAR, LAVANTA, 2251, Süvari Kümeevler, GONCALAR, BERKAY, ÖDÜL, LİMA, SEDA, ECE, MİRA, Kıravlusu Kümeevler, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Özgüç, Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Çamköy, Yıl İlköğretim Okulu, Yukarıkızılca İzmir Cd., Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Yukarıkızılca Belediye Cd., Yeşil Çamlık Sitesi, Yenilik Cd., Yenilik, Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yeni Mahalle Sk., Yengi, Yel Değirmeni, Yağhane Sk., Yağhane, Yaren, Uğur Mumcu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Türkoğlu Sk., Tufan Sk., Tufan, Topçular Sk., Topçular, Tophane Sk., Taştepe, Süvari Yolu, Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Sakallar, Pekşen Sk., Osmanoğlu Sk., Osmanoğlu, Nifçayı Kümesi, Nacibey Sk., Nacibey, Meriç, Mecit Sk., Mecit, Maşatlık Cd., Maşatlık, Maraş, Manavlar Sk., Kıravlusu Mevki, Küçük Park Sk., Kültür Cd., Kulelioğlu Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., Kemalpaşa Yolu, Kasaplar Sk., Kapandere, Hacı İsmail, Hacı Osman Sk., Hacı Osman, Hacı Halil Sk., Hacı Halil, Güneyyaka, Gemici Sk., Eski Su Deposu Sk., Emine Hatun Sk., Emin Efe Sk., Emin Efe, Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet, Cayırarası Kümesi, Bütüner Sk., Bülent Ecevit Cd., Başkomutan Atatürk, Barbaros Sk., Baki Dayı Sk., Baki Dayı, Aşağıkızılca Taştepe, Acem Sk., YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Çayır arası kümeevler, Nif Çayı Kümesi, Kıravlusu Kümeevler, KIRAVLUSU KÜMEEVLER, İsimsiz46, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz13, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, 2037, süvari, Mula Sk., Kurtlar Sk., Konut Sk., Kasaplar, Karabağlar, Hafız Ahmet Sk., Avcı Sk., Atatürk, Arıcılar Sk., Arıcılar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Soğukpınar; Çelebiyaka Kümeevleri, Torbalı Cd., Soğukpınar, Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, İsimsiz10, Özdeşkent Sitesi İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:09.466-2024-06-13 10:00:20.606 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; , Kemalpaşa Cd., Mehmet Akif, Çayırlar Küme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; 2603, , Akasya Sk., Ali Fehmi Cd., Aralık, Armutlu Belediye, Armutlu Okul, Ayderesi Suluk Küme Evleri, Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi, Ayna Sk., Bakkal Ali Çk., Bakkal Ali Çıkmazı, Bayramlı Kümeevleri, Başar Sk., Başöğretmen Atatürk, Defne Sk., Demirciler, Demirciler Sk., Dereli, Dereli Sk., Dokuz Eylül, Dokuz Eylül Sk., Duatepe, Duatepe Sk., Etem Efendi Cd., Eğitim Cd., Faik Bey, Faik Bey Cd., Fener, Fener Sk., Fesleğen Sk., Fulya Sk., General Kazım Karabekir Cd., Görece Cd., Gül Sk., Gültekin Göktürk, Hamam Sk., Hizmet Sk., Kadife Sk., Kaptan, Kartal, Kayın, Kazım Dirik, Kazım Dirik Cd., Kristal, Kristal Sk., Kurtuluş, Kurtuluş Sk., Kırçiçeği, Kısmet Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Selvi Sk., Mercan Sk., Mersin Sk., Misakı Milliye, Misakı Milliye Sk., Mithatpaşa, Mithatpaşa Sk., Mustafa Altınel, Mustafa Altınel Cd., Mustafa Celal Cd., Numune, Numune Sk., Oya Sk., Palmiye Sk., Reyhan Sk., Saat Sk., Sandal, Sandal Sk., Sarmaşık, Sarmaşık Sk., Sarısalkım, Serin Sk., Seyfettin Günak Cd., Söğüt, Taşıt Sk., Tınaztepe, Tınaztepe Sk., Uzay Sk., Uçak Sk., Veli Üzümcü Cd., Yaresli Çk., Yaresli Çıkmazı, Yarış Sk., Yasemin Sk., Yazar, Yazar Sk., Yeni, Yetim Ali Sk., Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Sk., İnlik Çarşıklı, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İnönü, İnönü Sk., İpek, Şair Namık Kemal, Şair Namık Kemal Sk., Şehitler Cd., Çamlıca, LADİN, İsimsiz5, ayderesi suluk kümeevler, KÜÇÜKTEPE, 2603/1, DEREAĞZI, BOZÜRÜK, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, 2603 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Aşağıkızılca Taştepe, Bahçelievler Küme, Kemalpaşa Yolu, Tepe Evleri, Özen, bahçeli evler kümeevler, 2032, 2033, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, 2034, , 2000. Sk., 2000/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Bayramlı; TEKÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; , Arıkbaşı, Arıkbaşı Sk., Asansör, Asansör Sk., Atlas, Bahçivan Sk., Cami Kebir Sk., Cumhuriyet Alanı, Durmuşça, Durmuşça Sk., EMİNE HOCA, Halil Furan Çk., Hancı Sami, Hancı Sami Sk., Hanönü, Hulusi Öztansel Cd., Hüseyin Fadul Sk., Hüseyin Özen Sk., Kadıoğlu Sk., Kaymakam Bey, Kaymakam Bey Sk., Kemal Atatürk, Kemal Atatürk Cd., Kirazlık, Koca Ahmetler, Koca Terzi, Koca Terzi Sk., Kurt Ahmet, Lise, M. Ali Sevinç Cd., Manavoğlu, Manavoğlu Sk., Mehmet Bey Sk., Mehmet Tokmak, Namık Kemal Sk., Nebioğlu, Piknik Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Turgutlu, Turgutlu Cd., Uncular Sk., Zafer, Zeytincik, Zeytincik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Çevik Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Şah İsmail Sk., Şehit Er Bekir Varol, YILMAZ ABASIZ, EKMEN, GÖLET, ÇEVİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; Emek Cd., Fethi Bey, , Altınpark, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, Ardıç, Armutlu Belediye, Armutlu Belediye Cd., Armutlu Okul, Armutlu İzmir, Armutlu İzmir Cd., Aydın, Açelya, Barış, Bağcılar, Bülbül, Deniz, Değirmen, Dokuz Eylül, Egemen, Emek, Ful, Fırtına, Gençlik, Gültekin Göktürk, Hacı Hafız Çıkmazı, Hacı Kadir Çıkmazı, Hakimiyeti Milliye, Hakimiyeti Milliye Sk., Işık, Işın, Kahraman, Kanarya, Karalılar Çıkmaz, Kartal, Kazım Dirik, Koca Cami, Kırlangıç, Lider, Meram, Mescit, Mevlana Celalettin Rumi, Muzaffer, Nehir, Palamut, Park, Pırlanta, Rüzgar, Sakarya, Samanyolu, Sanayi, Sağlık cd, Sedir, Serçe, Sülün, Yakut, Yeni, Yeni Ardıç, Yeni Nesil, Yıldırım Kemal, Yıldırım Kemal Sk., Zümrüt, Çay, Çağlar, Çağıltepe, Çimen, İbrahim Bey, İstiklal, İzmir Ankara, Şahin, Şimşir, ÇAĞILTEPE, HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ, ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER, HAYVANKIRAN KÜME EVLER, HAYVANKIRAN, Hayvankıran, HAYVANKIRAN KUMEEVLER, Hayvan Kıran Kümeevleri, PAŞAYERİ, KOŞAR, KUŞ TEPESİ, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, hayvankıran kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; , 30.Ağu, Acaroğlu, Acaroğlu Sk., Atıcı Sk., Bahçeciler Sk., Ceylan Sk., Dağlı, Dilber Sk., Dumlupınar, Dumlupınar Cd., Gelincik, Gelincik Sk., Hacı Davut, Hacı Davut Sk., Işık Çk., Işık Çıkmaz, Kamelya, Kiraz, Mercanağacı Sk., Mimar Sinan Sk., Mor Menekşe Sk., Naim Cd., Nergis Sk., Sarı Zambak, Sarı Zambak Sk., Sinan, Sümbül Sk., Yaka, Yaka Küme Evleri, Yaka Sk., Yakaküme, Yonca, Çetin, Ören İzmir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Ören Egemen; , Morsalkım, Papatya, Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Yiğitler; Bağyurdu İzmir, LİMON SK., Yukarı Yiğitler, Yukarı, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yiğitler Yol, Yiğitler Kümeevleri Sk., Saz Yolu, Menengeç Mevkii Yolu, Aşağı Sk., 6001, İsimsiz9, menengeç mevkiiyolu kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Sinancılar; Turgutlu Cd., Turgutlu, Sinancılar Köyü İç Yolu, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Sarılar; SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER, Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Beyler Yolu, Beyler Sokak, İsimsiz6, Saz Mah.Yolu Kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Ovacık; Çamiçi Yolu Küme Evleri, Çamiçi Yolu, Ovacık Köyü İç Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köy İçi Yolu, Merkez Yolu, Karabağlar Yolu, Güvendik Yolu, Dedekler Yolu, Damlar Yolu, Cevizdere Yolu, Celiller Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Karabağlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; 7001, Kestaneli Bağlar, Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Şehit Er Bekir Varol, İsmail Er Cd., Çiçekçi, 2. ÇEŞME, Vargör, Topçu Sk., Tavukçular Sk., Selçuk, Saraçoğlu Sk., Saraçoğlu Cd., Saka Sk., Saka, Parsa, Ova, Mısırlı Sk., Mimoza Sk., Mercanköşk Sk., Menderes Cd., Meltem, Kumru, Kumova Sk., Kumova, Kestaneli Bağlar Kümeevleri, Kara Mehmet, Kahyalar, Hasan Tahsin, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Gardelya, Emin Erol Cd., Doğan, Değirmencioğlu Sk., Demirci Mehmet Sk., Belediye, Bağyurdu Stadı Sk., Bahçelievler Sk., 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAĞYURDU İZMİR, İsimsiz1, Şakiroğlu, Ünveren, Çavuşoğlu, Mısırlı, Bağyurdu İzmir, Bahçelievler, Adil Bey, 8 Eylül Kurtuluş, 7000. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Bağyurdu Kemal Atatürk; İsimsiz5, Osman Atay Sk., Mustafa Sungur, Kahveci Ali Sk., Kadir Usta Sk., Kadir Usta, Hacıoğlu Sokak, Hacıoğlu Sk., Hacıoğlu, Esen Sk., Esen, Bekçi İbrahim Sk., Bekçi İbrahim, Behçet Atay Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bağyurdu İzmir, Bayraktar Sk., Bayraktar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; KALPAKKAYA, BAĞYURDU İZMİR, İsmet İnönü Cd., İsmet İnönü, İsmail Ulusan, Özmete, Çolak Ethem Sk., Çamdibi Sk., Çamdibi, Yozgatlı Sk., Yozgatlı, Yeşildere, Yaprak Sk., Yangözoğlu, Yaka Mevki Bent Yolu, Umut, Ulucak, Tireli, Tamtürk Sk., Seymen Sk., Seymen, Sarıoğlu Sk., Sarıoğlu, Sadullah Cengiz, Oyun Alanı Sk., Oyun Alanı, Okul Önü, Nergis Zambağı, Mehmet Cingöz, Kırmızı Sk., Koca Hüseyin, Kaymakçı Sk., Kaymakçı, Kasap Ali Sk., Kasap Ali, Karanfil, Hürriyet, Hafız Osman Sk., Hafız Osman, Hacı Hasan, Hacı Ethem Sk., Hacı Ethem, Gürol Sk., Fevzi Çakmak Cd., Fevzi Çakmak, Ekşioğlu Sk., Ebülhüda Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Ebe Emine Özkan, Dibektaşı Sk., Dibektaşı, Deveci Ömer, Dede Güme, Cumhuriyet Alanı, Beşikler Sk., Bekçi Sabit Sk., Bağyurdu İzmir, Bakırlı Sk., Avcılar Sk., Ankaralı Sk., Ankaralı, Ali Kurt Sk., Abdüloğlu Sk., Abdüloğlu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 07:00:59.033-2024-06-13 10:00:06.096 saatleri arasında Hisarlık; OVACIK, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz23, Hisarlık, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Fatih; , İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz127, Arapkirli, Ova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Fırınlı; , İsimsiz22, Furunlu Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Tokatbaşı; , İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz23, Ova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Yakacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Yeşilova; Köy İçi Yol, İsimsiz49, İsimsiz31, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Tokatbaşı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz30, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Elifli; İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 08:00:56.638-2024-06-13 09:00:06.949 saatleri arasında Narlı; Altınvadi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 08:00:56.638-2024-06-13 09:00:06.949 saatleri arasında 2. İnönü; Altınvadi Cd., Altınvadi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:01.034-2024-06-13 12:00:10.207 saatleri arasında Gümüldür Fevzi Çakmak; 6245, 6254/1. Sk., 6258. Sk., 6260. Sk., 6261. Sk., GÜMÜLDÜR İZMİR, Şehit Sk., Şener Cd., 6232, , 6239/1, 6239 sokak, 6239, 6239 sk, 6267. Sk., 6425. Sk., Gazi Mustafa Kemal Blv., Sağlık Sk., 279. Sk., 6234. Sk., 6239. Sk., 6241. Sk., 6242. Sk., 6247. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:01.034-2024-06-13 12:00:10.207 saatleri arasında Gümüldür Atatürk; , İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz26, İsimsiz39, hürriyet cd, hurriyet caddesi, 6354. Sk., 6356. Sk., 6362. Sk., 6414, Hürriyet Cd., Mehmet Akmeral Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:01.034-2024-06-13 12:00:10.207 saatleri arasında Gümüldür Cumhuriyet; , İsimsiz13, İsimsiz27, İsimsiz28, 6414 SK, 6414/1 sk, 6414 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:41.965-2024-06-13 12:00:28.255 saatleri arasında Gümüldür Atatürk; 6321. Sk., 6323. Sk., 6337. Sk., 6339. Sk., 6377. Sk., Abdi İpekci Cd., Hürriyet Cd., Klaros Cd., Lebedos Cd., MERYEM ANA, SAHİL, Sevgi Cd., , sevgi cd, 311. Sk., 6312. Sk., 379. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6310. Sk., 6313. Sk., 6314. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:45.916-2024-06-13 12:00:55.238 saatleri arasında Gümüldür Fevzi Çakmak; Şener Cd., Şener Çk., 6201, 6219, 6211. Sk., , İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz38, İsimsiz39, 6204, Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Deniz Cd., Gazi Mustafa Kemal Blv., MERYEM ANA, SAHİL, 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 6207, 215. Sk., 6208. Sk., 6210. Sk., 6213. Sk., 6217. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6225. Sk., 6227. Sk., 6229. Sk., 6231. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:45.916-2024-06-13 12:00:55.238 saatleri arasında Gümüldür İnönü; , 6101, İsimsiz22, AKDENİZ, SEVGİ CD, 6002. Sk., 6003, 6004. Sk., 6005, 6006. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6021, 6025. Sk., 6027. Sk., 6029. Sk., 6035. Sk., 6037. Sk., 6064. Sk., 6066. Sk., 6070. Sk., 6078. Sk., 6082. Sk., 6085. Sk., 6103. Sk., 6105. Sk., 6109. Sk., 6115. Sk., 6123, 6125. Sk., 6127. Sk., 6139. Sk., 6157. Sk., 6095. Sk., 6097, 99. Sk., Barış Cd., MERYEM ANA, MİMAR SİNAN, Sanayi Sitesi İç Yolu, Seydi Ali Reis Sk., TEYFİK YILMAZ, YAVUZ SELİM, 6107, GAZİ OSMAN NURİ PAŞA, 6129, 6092, 6131 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:45.916-2024-06-13 12:00:55.238 saatleri arasında Gümüldür Atatürk; , hürriyet cd, 6302. Sk., 6303. Sk., 6305. Sk., 6307. Sk., 6309. Sk., MERYEM ANA, Sahil, SAHİL, Sevgi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:25.905-2024-06-13 13:00:34.002 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; FEVZİ ÇAKMAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:25.905-2024-06-13 13:00:34.002 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; İzmir-Aydın Otoyolu, FEVZİ ÇAKMAK, Eski Aydın, 7040. Sk., 7039. Sk., KOYUN AHILI, 7035, 7035, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:25.905-2024-06-13 13:00:34.002 saatleri arasında Kısık; SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Kısık; İsimsiz32, SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz3, 7035, 7035, KOYUN AHILI, 7039. Sk., 7040. Sk., Eski Aydın, FEVZİ ÇAKMAK, İzmir-Aydın Otoyolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; , FEVZİ ÇAKMAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 14:00:48.322-2024-06-13 17:00:51.841 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , 7036/1, 7037. Sk., 7079 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:02.996-2024-06-13 15:00:16.201 saatleri arasında Kayadibi; Kayadibi Cd., 9751, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Gökdere; İnci Sk., Çiğdem, Nehir Sk., Kale Sk., Güvercin Sk., Güvercin, Gökdere Cd., Erdem Sk., Erdem, Ceylan Sk., Akgül Sk., Akgül, AKGÜL, İsimsiz26, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:07.587-2024-06-13 13:00:21.941 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6780/1. Sk., 6783. Sk., 6780, 6784. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.988-2024-06-13 13:00:52.143 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6787/1. Sk., 6788. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:38.314-2024-06-13 13:00:51.049 saatleri arasında Aydınlıkevler; , 6782. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:48.084-2024-06-13 13:00:02.104 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6792. Sk., 6792/1. Sk., 6793. Sk., 6783. Sk., 6784. Sk., 6790. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:56.021-2024-06-13 13:00:11.585 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6795. Sk., 6793. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:58.613-2024-06-13 13:00:08.654 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6787. Sk., 6786. Sk., 6787/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 17:00:43.162-2024-06-13 18:00:52.193 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8971. Sk., 8790/11. Sk., 8790/5. Sk., 8790/9. Sk., 8981. Sk., 8974. Sk., 8973. Sk., 8972/1. Sk., 8972. Sk., , 8790/10. Sk., 8972/2, Uğur Mumcu Parkı İçi Yolu, 8982/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 17:00:43.162-2024-06-13 18:00:52.193 saatleri arasında İnönü; 8981/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:08.792-2024-06-13 14:00:17.638 saatleri arasında İsmet İnönü; 2122/1, 2122/1, , , 2125. Sk., 2124. Sk., 2124. Sk., 2123. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2122. Sk., 2129. Sk., 2125. Sk., 2133. Sk., 2133. Sk., 2132. Sk., 2132. Sk., 2129. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:08.792-2024-06-13 14:00:17.638 saatleri arasında Musalla; 2122. Sk., 2122. Sk., 1054. Sk., 1054. Sk., 1053. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1051. Sk., 1050. Sk., 1050. Sk., 2122/1, 2122/1, İsimsiz223, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz222, İsimsiz205, İsimsiz205, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:34.987-2024-06-13 11:00:43.624 saatleri arasında Musalla; 1044. Sk., , 1002. Sk., 1003. Sk., 1003/1. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1028. Sk., 1035. Sk., 1035/1. Sk., 1043. Sk., 1045. Sk., 2015/1. Sk., 2032, 2009 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:34.987-2024-06-13 11:00:43.624 saatleri arasında İsmet İnönü; 2148. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2156. Sk., 2157. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2167. Sk., , 2005. Sk., 2005/1. Sk., 2005/2. Sk., 2005/3. Sk., 2006. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009, 2011. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2028. Sk., 2030. Sk., 2032, 2037. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2044. Sk., 2046. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2052. Sk., 2053. Sk., 2055. Sk., 2055/1, 2056. Sk., 2057. Sk., 2058. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., 2061. Sk., 2062. Sk., 2064. Sk., 2066. Sk., 2069. Sk., 2082. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2138. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2147. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:30:45.74-2024-06-13 14:30:56.929 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:36.442-2024-06-13 14:00:31.341 saatleri arasında İsmet İnönü; 2034. Sk., 2033. Sk., 2008. Sk., 2060/1, 2070. Sk., , 2059. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2042. Sk., 2040. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2072. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:36.223-2024-06-13 12:00:51.803 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; İsimsiz26, İsimsiz38, İsimsiz39, Azim Sk., Dünya Sk., ORUÇ REİS, Tuna Sk., Tunç Sk., Zorer Sk., İsimsiz21, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:56.81-2024-06-13 12:00:15.225 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; Zorer Sk., İsimsiz46, İsimsiz47, Kurtaran Sk., İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz38, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 13:10:21.575-2024-06-13 15:10:43.311 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; Benel Sk., Benel Sk., Gezener Sk., Gezener Sk., Hacı Mehmet Sk., Hacı Mehmet Sk., Kaynar Sk., Kaynar Sk., Kaşıkcı Sk., Kaşıkcı Sk., Merkez Cd., Merkez Cd., Okul Sk., Okul Sk., Onur Sk., Onur Sk., Savran, Savran, Talih Sk., Talih Sk., Toros Sk., Toros Sk., Ulusoy Sk., Ulusoy Sk., Zaman Sk., Zaman Sk., İsimsiz120, Zeki Sk., Çiğdem Sk., Çiğdem Sk., Öksüz, Öksüz, Öksüz Cd., Öksüz Cd., Ölçer, Ölçer, İZMİR, İZMİR, Şirin Sk., Şirin Sk., MEHMETÇİK, MEHMETÇİK, İsimsiz113, , , RIHTIM, RIHTIM, Zeki Sk., İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz121, İsimsiz123, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz124, İsimsiz133, İsimsiz133, İsimsiz135, İsimsiz135, İsimsiz138, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz139, İsimsiz141, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz143, IŞIN, IŞIN, Akgün Sk., Akgün Sk., Ali Yeğen Sk., Ali Yeğen Sk., Anıl Sk., Anıl Sk., Avşar Sk., Avşar Sk., AÇELYA, AÇELYA, İsimsiz87, İsimsiz87, İsimsiz100, İsimsiz100, İsimsiz104, İsimsiz104, İsimsiz112, İsimsiz114, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz119, İsimsiz112, İsimsiz113 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 13:10:21.575-2024-06-13 15:10:43.311 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Kalkan Sk., Kahveci Sk., Kahveci Sk., Girne Cd., Girne Cd., Doğan Sk., Doğan Sk., Dere Sk., Dere Sk., Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet Cd., Atay Sk., Atay Sk., Aslan Sk., Aslan Sk., Akman Sk., Akman Sk., Akar Sk., Akar Sk., A. Nayap Dinçer Cd., A. Nayap Dinçer Cd., İsimsiz34, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz3, İsimsiz3, Soylu Sk., Yavez Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yavuz Sk., Yıldız Sk., Yıldız Sk., Ziya Garip Sk., Ziya Garip Sk., İZMİR, İZMİR, Kurtuluş Cd., Kurtuluş Cd., Merkez Cd., Merkez Cd., Kalkan Sk., Orkun Sk., Orkun Sk., Soylu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:37.786-2024-06-13 13:00:46.099 saatleri arasında Muratbey; 3627, 3630. Sk., , 3634 Sk., İsimsiz36, 3618 Sk., 3595 Sk., 3604, 3614. Sk., 3621. Sk., 3623. Sk., 3625. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:33.378-2024-06-13 14:00:44.202 saatleri arasında Ayrancılar; İsimsiz15, İsimsiz14, , Şevket Kıvılcım, BARIŞ MANÇO, 84. Sk., 82/3 Sk., 82/1. Sk., 82. Sk., 80. Sk., 79 Sk., 77 Sk., 74. Sk., 67, 67 Sk., 63/2 Sk., 61. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:25.905-2024-06-13 13:00:34.002 saatleri arasında Yeşilköy; İZMİR AYDIN, Fevzi Çakmak Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Yeşilköy; İZMİR AYDIN, Fevzi Çakmak Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 13:00:06.015-2024-06-13 16:00:14.708 saatleri arasında Muratbey; 3595, 3596. Sk., 3597. Sk., 3598. Sk., 3600. Sk., 3601. Sk., 3604, 3587 Sk., 3608. Sk., 3610. Sk., 3612. Sk., Atilla Sunar Cd., Doğan Bursalıoğlu Cd., İbrahim Kesici Cd., 3606. Sk., 3585. Sk., 3581. Sk., 3580, 3579. Sk., 3564. Sk., , 3589. Sk., 3591 Sk., 3591. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:43.283-2024-06-13 11:00:49.882 saatleri arasında Akın Simav; 266. Sk., 267. Sk., Şehit Nihatbey Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:43.283-2024-06-13 11:00:49.882 saatleri arasında Mithatpaşa; Halil Rıfat Paşa Cd., 192. Sk., 189. Sk., 186. Sk., 185. Sk., Şehit Nihatbey Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Murat Reis; 223. Sk., , 137. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 176. Sk., 179. Sk., 184. Sk., 188. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 207. Sk., 213. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 224. Sk., 225. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 232. Sk., 242. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 254. Sk., 255/1. Sk., 255/2. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 269. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., M. Yüce Sonkurt Park İçi Yolu, Şehit Ceysu Ceylan Sk., Şükrü Saraçoğlu, Şükrü Saraçoğlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Akın Simav; 249. Sk., 266. Sk., 267. Sk., 267/1. Sk., 268. Sk., 268/1. Sk., 269. Sk., 272. Sk., 273. Sk., 282. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Şehit Nihatbey, Şehit Nihatbey Cd., Halil Rıfatpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Mithatpaşa; 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 226. Sk., 256. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Şehit Ceysu Ceylan Sk., Şehit Nihatbey Cd., , 176. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Piri Reis; 269. Sk., 298. Sk., 324. Sk., Şükrü Saraçoğlu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Turgut Reis; , Şehit Nihatbey Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Çankaya; 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 207. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Kemal Reis; 249. Sk., 269. Sk., 271. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 278. Sk., 279. Sk., 280. Sk., 281. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Şükrü Saraçoğlu Cd., Halil Rıfatpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 11:00:21.378-2024-06-13 11:15:27.727 saatleri arasında Kılıç Reis; 249. Sk., 310. Sk., 312. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:22.936-2024-06-13 12:15:30.131 saatleri arasında Barbaros; 338. Sk., 360. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:22.936-2024-06-13 12:15:30.131 saatleri arasında Yeşiltepe; Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:22.936-2024-06-13 12:15:30.131 saatleri arasında Turgut Reis; İsimsiz3, Şehit Kemal Keser, ŞEHİT KEMAL KESER, Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., Dario Moreno Sk., 306. Sk., 305. Sk., 304. Sk., 302. Sk., 301. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:22.936-2024-06-13 12:15:30.131 saatleri arasında Mithatpaşa; Şehit Nihatbey Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., 185. Sk., 186. Sk., 189. Sk., 192. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:22.936-2024-06-13 12:15:30.131 saatleri arasında Akın Simav; 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 266. Sk., 267. Sk., 270. Sk., Mithatpaşa, Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Nihatbey Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:56.969-2024-06-13 14:00:02.318 saatleri arasında Yeşiltepe; Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:56.969-2024-06-13 14:00:02.318 saatleri arasında Turgut Reis; Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., 302. Sk., 301. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:56.969-2024-06-13 14:00:02.318 saatleri arasında Barbaros; Mithatpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:56.969-2024-06-13 14:00:02.318 saatleri arasında Akın Simav; Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., Mithatpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 14:00:18.474-2024-06-13 14:15:24.288 saatleri arasında Turgut Reis; 306. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 304. Sk., Şehit Kemal Keser, İsimsiz3, 305. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., ŞEHİT KEMAL KESER, Dario Moreno Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 14:00:18.474-2024-06-13 14:15:24.288 saatleri arasında Mithatpaşa; Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Nihatbey Cd., 192. Sk., 189. Sk., 186. Sk., 185. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 14:00:18.474-2024-06-13 14:15:24.288 saatleri arasında Yeşiltepe; , Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 14:00:18.474-2024-06-13 14:15:24.288 saatleri arasında Akın Simav; 185. Sk., Şehit Nihatbey Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., 266. Sk., 187. Sk., 186. Sk., Mithatpaşa, 270. Sk., 267. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 14:00:18.474-2024-06-13 14:15:24.288 saatleri arasında Barbaros; Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., 360. Sk., 338. Sk., 337. Sk., 336. Sk., 335. Sk., 333. Sk., 332. Sk., 331. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Mahmutlar; isimsiz, , İsimsiz12, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Toki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:06.054-2024-06-13 17:00:15.369 saatleri arasında Karateke; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz45, KARATEKE-ATATÜRK, İsimsiz48, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz28, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Turgutlu; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Mahmutlar; isimsiz, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Karateke; İsimsiz51, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Alacalı; İsimsiz13, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:40.888-2024-06-13 17:00:50.984 saatleri arasında Akkoyunlu; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Cevizli; İsimsiz96, ASKERLER, HÜSEYİN KELİ, Çevizli, Cevizli Köyü İç Yolu, BALYAKASI, İsimsiz172, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz166, BAL YAKASI, İsimsiz164, İsimsiz162, İsimsiz160, BAL YAKASI, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, BALYAKASI, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz134, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, ASKERLER, ASKERLER, ASKERLER, ASKERLER, ASKERLER, İsimsiz119, BAL YAKASI, ASKERLER, İsimsiz116, BOSTAN YERİ, BOSTAN YERİ, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz95, , BAL YERİ, CEVİZLİ, Bal Yeri, CEVİZLİ, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, BOSTAN YERİ, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, CEVİZLİ, YAMANLAR, İsimsiz23, YAMANLAR, İsimsiz26, CEVİZLİ, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, BAL YERİ, BAL YERİ, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, BAL YERİ, BAL YERİ, İsimsiz47, İsimsiz48, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz51, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz54, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz56, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz58, HÜSEYİN KELİ, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz62, İsimsiz63, ALİMLER, İsimsiz7, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, BOSTAN YERİ, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, BAL YERİ, İsimsiz76, İsimsiz77, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz93, CEVİZLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Kibar; Kocahasanlar, Musullar, çavuşdüzü, İsimsiz74, İsimsiz220, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, KİBAR, MUSULLAR, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz17, İsimsiz16, Musullar, İsimsiz13, MUSULLAR, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, KİBAR, MUSULLAR, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Doğancılar; KAYADİBİ, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, DEĞİRMENALTI, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz145, İsimsiz144, DOĞANCI, DOĞANCI, Doğancılar, İsimsiz136, MUMCANLAR, İsimsiz133, İsimsiz132, DOĞANCILAR, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, DOĞANCILAR, DOĞANCILAR, DOĞANCILAR, DOĞANCILAR, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, DOĞANCILAR, İsimsiz112, DOĞANCILAR, İsimsiz107, DOĞANCILAR, İsimsiz105, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz95, İsimsiz94, DOĞANCILAR, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, DOĞANCILAR, DOĞANCILAR, İsimsiz85, DOĞANCILAR, İsimsiz81, İsimsiz79, DOĞANCILAR, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, DOĞANCI, İsimsiz68, AYVAZCILAR, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, KURUDERE, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, KURUDERE, İsimsiz49, KURUDERE, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz33, KURUDERE, Kurudere, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz23, DOĞANCI, İsimsiz21, KURUDERE, İsimsiz9, DOĞANCI, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , DEĞİRMENALTI, DOĞANCILAR, DOĞANCI, KAYADİBİ, Kocahasanlar, Gürgen, BALYAKASI, DOĞANCI, İsimsiz96, KAYADİBİ, İsimsiz238, GÜRGEN, İsimsiz234, İsimsiz233, İsimsiz232, İsimsiz229, İsimsiz227, İsimsiz226, İsimsiz221, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz214, İsimsiz213, İsimsiz212, İsimsiz211, KAYADİBİ, İsimsiz208, KAYADİBİ, KAYADİBİ, İsimsiz204, İsimsiz201, İsimsiz200, KAYADİBİ, KAYADİBİ, İsimsiz196, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz193, KAYADİBİ, İsimsiz190, İsimsiz189, İsimsiz187, İsimsiz186, İsimsiz184, İsimsiz183, GÜRGEN, İsimsiz180, İsimsiz179, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz172, İsimsiz171, İsimsiz169, İsimsiz168, DEĞİRMENALTI, İsimsiz165, AYVAZCILAR, İsimsiz163, İsimsiz162, İsimsiz161, DOĞANCI, İsimsiz159 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Ören; İsimsiz62, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz86, İsimsiz85, ÖREN, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz123, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz122, MANASTIR, ÖREN, İsimsiz75, KÜÇÜKÖREN, İsimsiz49, KÜÇÜKÖREN, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, İsimsiz48, KÜÇÜKÖREN, İsimsiz44, İsimsiz43, KÜÇÜKÖREN, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, KAVALCILAR, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, KAVALCILAR, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, KÜÇÜKİBRAHİMLER, KÜÇÜKİBRAHİMLER, , İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz66, ÖREN, ÖREN, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Akpınar; , İsimsiz1, İsimsiz2, AKPINAR, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz3, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, MANASTIR, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, POLAT, DİBEKTAŞI, İsimsiz41, POLAT, İsimsiz53, İsimsiz43, GİRNE, DİBEKTAŞI, İsimsiz47, İsimsiz48, GİRNE, GİRNE, İsimsiz52, İsimsiz54, GİRNE, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, GİRNE, İsimsiz61, İsimsiz62, DİBEKTAŞI, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, DİBEKTAŞI, İsimsiz69, DİBEKTAŞI, DİBEKTAŞI, İsimsiz72, GİRNE, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, AKPINAR, İsimsiz83, İsimsiz84, AKPINAR, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz90, GİRNE, GİRNE, İsimsiz95, GİRNE, İsimsiz97, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz45, İsimsiz104, DİBEKTAŞI, İsimsiz107, DİBEKTAŞI, İsimsiz51, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, MANASTIR, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, MANASTIR, İsimsiz119, MANASTIR, Girne, Polat, ZEYBEK, Akpınar, DİBEKTAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Altınoluk; , İsimsiz80, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz89, PINARLAR, İsimsiz92, ÇAVUŞDÜZÜ, İsimsiz93, PINARLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Bahçearası; , ESKİYURT, ESKİYURT, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, FATİH, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz24, FATİH, İsimsiz26, FATİH, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, ÇAMARASI, DEMİRCİ HALİLLER, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, DEMİRCİ HALİLLER, DEMİRCİ HALİLLER, İsimsiz43, İsimsiz44, BAHÇELİ, İsimsiz46, Bahçeli, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, Bahçeli Sk., Zangallar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında Sarıkaya; İsimsiz121, SARIKAYA, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz95, İsimsiz59, İsimsiz55, İsimsiz53, DEĞİRMENYANI, SARIKAYA, İsimsiz48, İsimsiz47, ÇAVUŞDÜZÜ, DEĞİRMENYANI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:16.548-2024-06-13 14:00:22.061 saatleri arasında İğdeli; İĞDELİ, İğdeli Koyu İç Yolu, İğdeli, Çavuşdüzü, Igdelı Koyu İç Yolu, Gizirler, İsimsiz93, KERVAN, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz84, KERVAN, İĞDELİ, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İĞDELİ, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İĞDELİ, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, ARAPLAR, ARAPLAR, GİZİRLER, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, ÇAVUŞDÜZÜ, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, ÇAVUŞDÜZÜ, İsimsiz41, DİBEKTAŞI, İsimsiz39, İsimsiz38, İĞDELİ, İĞDELİ, İsimsiz35, İĞDELİ, İsimsiz32, İsimsiz31, İĞDELİ, İsimsiz29, İsimsiz27, İĞDELİ, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, ÇAVUŞDÜZÜ, ÇAVUŞDÜZÜ, ÇAVUŞDÜZÜ, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İĞDELİ, İsimsiz2, ÇAVUŞDÜZÜ, OSMANLAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 10:00:17.454-2024-06-13 16:00:27.235 saatleri arasında Tepecik; 115, bahçeköy önü, KAVAKDERE CADDESİ, BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER, 101. Sk., 103. Sk., , 104. Sk., 105. Sk., 105/1. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113, 113. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 116/1 Sk., 118. Sk., Bahçeköyönü, Güneydaş Tarımsal Üretim Pazarlama, Kavakdere Cd., KUŞADASI, Tepecik Cd., 115, bahçeköy önü, bahçeköy önü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 10:00:58.21-2024-06-13 12:00:11.297 saatleri arasında Mustafa Kemal; 6755 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 12:00:25.905-2024-06-13 13:00:34.002 saatleri arasında Karacaağaç; Yolüstü Mevkii Sk., Şehit Er Zeki Toker , İzmir-Aydın Otoyolu, YAĞ YERİ GRUBU, 4022. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:25.905-2024-06-13 13:00:34.002 saatleri arasında Yıldızlar; ŞEHİT ER ZEKİ TOKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında 29 Ekim; 2140. Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2134. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2121. Sk., 2120. Sk., 2119. Sk., 2118. Sk., 2116. Sk., 2114. Sk., 2109. Sk., 2108. Sk., 2000. Sk., , 2114 Sk., 2148, 2171 Sk., 2145 Sk., 2246 Sk., 2117, 2159, 2185, 2254, 2113, 2255, 2206, 2110, 2118/1, 2115, 2130 Sk., Sağlık Ocağı, 2157, 2177, 2189, İsimsiz61, İsimsiz39, 2112, 2194, Şehit Nurettin Gök Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, İmamoğlu Sk., Yaldız Sk., Sümbül Sk., Sağlık Ocağı Sk., Ortatatepe Sk., Mehmet Çavuş Sk., Hasan Saka Sk., Hacı Osmanlar Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Değirmentaşı Sk., Bahçebağ Sk., Atatürk Cd., ARAZİ İÇİ, 2256/1. Sk., 2256. Sk., 2255/2. Sk., 2255/1. Sk., 2253. Sk., 2252. Sk., 2224, 2242. Sk., 2231. Sk., 2220. Sk., 2215. Sk., 2213. Sk., 2209. Sk., 2208. Sk., 2205. Sk., 2203. Sk., 2202. Sk., 2193. Sk., 2190. Sk., 2188. Sk., 2187. Sk., 2186. Sk., 2184. Sk., 2180. Sk., 2179. Sk., 2178. Sk., 2175. Sk., 2174. Sk., 2173. Sk., 2172. Sk., 2170. Sk., 2169. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2161. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2154. Sk., 2153. Sk., 2152. Sk., 2150. Sk., 2149. Sk., 2144. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2137. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Karacaağaç; Şehit Er Zeki Toker , İzmir-Aydın Otoyolu, YAĞ YERİ GRUBU, Yolüstü Mevkii Sk., 4022. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Zafer; 205/25. Sk., , 2348, 2353, 2306, 2311, 2321, 2316, 2328, 2329, 2342 Sk., 2342, 2341, 2370/1, 2333, 2334, 2401 Sk., 2403 Sk., İsimsiz15, İsimsiz132, İsimsiz177, İsimsiz194, İsimsiz223, 2374, 2315, 2302, 2303, 2401, 2359 Sk., 2365. Sk., 2366. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2371. Sk., 2363. Sk., 2362. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., Atatürk Cd., Cennet Vadisi, GAFFAR OKKAN, Gaffar Okkan Sk., Turgut Özal Cd., Çiftlik Sk., 2361. Sk., 2360/1. Sk., 2360, 2359. Sk., 2358. Sk., 2357. Sk., 2355. Sk., 2354. Sk., 2352. Sk., 2351. Sk., 2350, 2349. Sk., 2347. Sk., 2346. Sk., 2344. Sk., 2342/1 Sk., 2342. Sk., 2340. Sk., 2339. Sk., 2338. Sk., 2337. Sk., 2336. Sk., 2335. Sk., 2332. Sk., 2331. Sk., 2330. Sk., 2326. Sk., 2325. Sk., 2323. Sk., 2322. Sk., 2320/1. Sk., 2320. Sk., 2319. Sk., 2318. Sk., 2316. Sk., 2314. Sk., 2313. Sk., 2312. Sk., 2310. Sk., 2309. Sk., 2308. Sk., 2307. Sk., 2305. Sk., 2302. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Yıldızlar; ŞEHİT ER ZEKİ TOKER, 2205. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 12:00:32.606-2024-06-13 13:00:39.618 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; 2107, KABAKÇILAR, 2083, 2070, 2080 Sk., BAHÇEBAĞ, 2103 Sk., 2036, 2037, 2036 sk., 2030, 2079/2, 2071/2, 2079/3, 2051, 2106, 2105, 2012, 2047, 2048, 2045, 2020, 2039, 2058, 2043, 2046, 2054, 2053, 2028, 2023, 2041, 2005, 2101/1, 2034, 2076/1, 2072 Sk., 2027, Atatürk Cd., İsimsiz127, İsimsiz119, İsimsiz112, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz79, İsimsiz58, İsimsiz48, İsimsiz46, 2079 Sk. , İsimsiz30, İsimsiz26, 2076 Sk., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz1, 2071/1, 2073, 2078, Şehit İslam Yeşil Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Öğrt. Mustafa Balcı Sk., Sağlık Ocağı Sk., Sağlık Ocağı, Mehmet Memiş Sk., Kabakçılar Sk., Hasan Saka Sk., Gürlek Sk., GAZİ HASAN ŞEN, Celiloğlu Sk., Camialtı Sk., Bahçebağ Sk., 2101. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2077. Sk., 2076. Sk., 2075. Sk., 2072/1. Sk., 2072. Sk., 2071. Sk., 2055. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2031. Sk., 2029. Sk., 2026. Sk., 2025. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2017. Sk., 2016. Sk., 2015. Sk., 2014. Sk., 2013. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2006. Sk., 2004. Sk., 2003. Sk., 2001. Sk., 2000. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.