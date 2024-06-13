13 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:28

KOCAELİ ilinde 13 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101. SK., 3102, 3102 SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., ASLANPINAR SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEREBOYU SK., DİK SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., GARİPLER SK., KARŞI SK., KUYU ÖNÜ SK., SEKİ SK., SEVGİ YOLU CD., TEPE SK., YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., FETIH, HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde BERK SK., ECEM SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., EZGİ SK., GAFFAR OKKAN CD., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HOCAOĞLU SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI KIR, ÖNDER SK., ÖNER SK., ÖZGÜR SK., ŞENOL SK., YAĞIZ SK., YELKENCİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 3. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., AKAY SK., CAN SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, GİRİŞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., METEHAN, UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NASUHLAR mahallelerinde BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde FERMAN SK., HAYAT SK., MEVSİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAĞLI SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BUKET SK., CENNET KUSU, CENNET KUŞU SK., ÇAM, ÇESME, ÇUKURDERE SK., DAMLA SK, DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GALIP ERENOGLU, GALIP ERENOGLU CD., GALİP ERENOĞLU CD., GÖK SK., GÖNÜLLÜ SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, HÜRLER CD., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KARAYEMİŞ SK., KELEBEK SK., KORKMAZ SK., KUŞBURNU SK., MAVİ SK., MEHMET KASIM SK., MEVLANAM CD., MUHABBET, ORTADİL SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SUHEDA, SÜRMELİ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YAĞMUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARI, ARI SK., AYRIK SK., AYYILDIZ SK., CEVIZ, DEVLETLI IDRIS, DEVLETLİ İDRİS SK., GÜNIŞIĞI SK., HURMA, HURMA SK., KULOGLU, KULOĞLU SK., MALAZGİRT SK., MERCAN, SEYIR, ŞEVVAL SK., YÖRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARİF AĞA SK., ASMA SK., AYÇİÇEĞİ SK., EĞİTMEN SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., İPEK SK., MALAZGIRT, MERVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., BİNDALLI SK., CEM SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., DİNÇ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, FAKÜLTE CD., FERAH, FERAH SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜRÜN, GÜRÜN SK., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, IMSAK SK., İMSAK SK., KADİR SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NADİR SK., NANE, NAZIM DEMİRCİ. CD., NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., ÖZBILEN, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENER SK., SENYURT, SILA, SILA SK., SUBASI, ŞAŞMAZ SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN, UZUNTARLA mahallelerinde 234., 234. SK., 236. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241., 241. SK., AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYŞEHİR SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., ÇAĞATAY SK., D-100 YAN YOLU SK, DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., FİRUZE CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE SK., KAYNAR, MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., ORMAN SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde KUĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3205., 3206, 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇİÇEK SK., DENİZ SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MERCAN SK., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., SILE, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde D-100 KARAYOLU, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUDARLI mahallelerinde ÇEŞME SK., KERİMOĞLU SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3419., 3425., BARIŞ SK., DENIZLI FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., ALKIN, ALKIN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ATASAY SK., ATATÜRK, BANKA SK., BARAN, BARAN SK., BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BEYAN, BEYAN SK., BIRGÜL, BIROL, BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAPA SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DARI, DERİNCE SK., DİVAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATIH, FATİH CD., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., GÜNEY SK., HAK SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İMRAN SK., KAHYA, KAHYA SK., KALYON SK., KAMACI SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAMAN SK., KERVAN, KERVAN SK., LIDER, LİDER SK., MESİRE SK., MEVLANA CD., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MOLLA HÜSREV CD., MURAT SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NESE, NEŞE SK., NİL SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVENGÜL SK., SIRAT SK., SULTAN, SULTAN SK., ŞENLİK SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., UMUT, UMUT SK., ÜÇAYLAR SK., YAĞIZHAN SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKPINAR, ASIL, ASİL SK., ATAKAN, ATEŞ SK., ATMACA, ATMACA SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BİLGEN SK., BİLİM SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., CEDIT, CEDİT SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DEVA SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., DUMANBEY SK., ECEHAN SK., ELDEM, ELDEM SK., ELVAN SK., EMRE SK., ENDÜLÜS SK., ERKİN SK., ESENGÜL SK., ESER, ESER SK., ESRA, ESRA SK., EVLIYA, EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., FANI, FANİ SK., FETİH SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNGÖR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜRKAN SK., GÜVENLİ SK., HACI, HACI SK., HAZAN SK., INÖNÜ, ITINA, İLKİN SK., İNANÇ SK., İREM SK., İTİNA SK., KADI SK., KADİFE SK., KENAR SK., KÖRFEZ CD., LEVENT, LEVENT SK., MEZARLIK SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MÜCADELE SK., NİYET SK., OBEN SK., ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK SK., RIZA, RIZA SK., SABIR SK., SAĞLAM SK., SAKA SK., SALKIM SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SEYRAN SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., TUGBA, TUĞBA SK., TURAN, TURAN SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., VEFA SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.