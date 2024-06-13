13 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:28

SAKARYA ilinde 13 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR mahallelerinde 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5743 NOLU SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAYNARCALI SEKO, SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMLER mahallelerinde 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Haziran Perşembe 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 610 NOLU SK., 611 NOLU SK., 613 NOLU SK., 617 NOLU SK., CANDAŞ SK., CEVHER SK., DİSPANSER SK., GEÇER SK., GÜÇ SK., KESER SK., KUL SK., PARK İÇİ YOLU, SEVİMLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKENT mahallelerinde AK, ALKAN SK., BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., ÇESME SK., ÇEVRIK, ÇEVRİK CD., ÇİMEN SK., ERENLER SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/2, GÜMÜŞ SK., ISTIKLAL, İNÖNÜ CD., İSTİKLAL CD., KALEBAYIRI CD., KAYMAK, KAYMAK SK., KIBRIS CD., KILIÇ SK., KIRIM, MENDERES, NEHIRBOYU, ODACI SK., PARK SK., SAKARYA CD., SAKARYA/GÖLKENT, SAKARYA/GÖLKENT/1, SELANIK CD., SEN, SHT.REMZI YILMAZ, ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., ŞEN SK., TAŞYAR ÇK. SK., TEKİN SK., TEPE1, TÜRKKÖYÜ SK., ULUS, ULUS CD., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN CD., VATAN GÖLKENT, VATAN KOYUNAGALI CD., VATAN KOYUNAGILI/2, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKAT mahallelerinde ÇİFTLİK, DIRILIS, TOKAT, TOKAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde 33., 41., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde AÇMALAR, AÇMALAR SK., AKPINAR SK., GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SERVETIYE KARSI, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., CEYLAN, ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARABULUT, KARABULUT SK., KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, KURTULUŞ CD., KUTUP SK., MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/4, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SEHIT TEVFIK, SINEM, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ENGİN SK., ERSİN CD., ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FIRIN SK., GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KASTARCI SK., KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER ÇK. SK., KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ATLAS SK., IRMAK, IRMAK SK., KEHRIBAR SK., MELEK, MELEN SK., MERİÇ SK., MESALE SK., OK SK., SADİYE, SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TOPRAK, TOPRAK/1, YUDUM, YUDUM SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, ŞEKER, VATAN mahallelerinde 17. CD., 4007. SK., 4009. SK., 4010., 4015. SK., 4016., 4017., 4017. SK., 4021., 4026 SK., 4026., 4040. SK., 4041. SK., 4044. SK., ARALIK. CD., ATATÜRK CD., ÇEVRE YOLU, ERAY SK., PİRİ MEHMET KAYGISIZ SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEDEF, SEDEF SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 846. SK., 848. SK., AKARSU SK., AŞIK VEYSEL SK., EMEK SK., GÖNÜL SK., IHLAMUR SK., KANAL SK., LALE, ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 838., 840., 842., 842. SK., 853., 855., 861., AKARSU, BAHTIYAR, KARDELEN SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., TAŞKIN SK., UZAY SK., YAHYA KEMAL SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 864., 922 NOLU SK., AKÇAY SK., ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde BAĞLAR CD., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 312. SK., 314. SK., 318. SK., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 339., 339. SK., 347., ÇINAR SK., DEFNE SK., ENSAR, ENSAR SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY, SIVRITEPE, SİVRİTEPE mahallelerinde 2 HAZİRAN, LALE SK., M.FEVZİ ÇAKMAK, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/2, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU mahallelerinde KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KİRAZLIK SK., MERKEZ_178, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST_4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 13 Haziran Perşembe 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, PINARLI, SARIDEDE, TURANLAR, YENİ mahallelerinde 1082. SK., 1124. SK., 1159 SK., 1159. SK., 1161 SK., 1163 SK., 159. SK., 2123. SK., 2254 SK., 2258 SK., 2262 SK., 3038. SK., 3041. SK., 3050, 3052, 3061, 3061. SK., 3074. SK., 3115 SK., 3504 SK., 4057, 4058, 4061, 4064, 4066, 4067 SK., MERKEZ /1, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖPRÜ, HÜRRİYET, KONACIK mahallelerinde GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, TÖMEK, ÜST, ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE mahallelerinde BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, ÇATALKAYA, SULTANPINAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.