13 ilde ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 31 tutuklama, 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanlığı, Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Niğde merkezli 13 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 31’i tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; bir şirketten yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda; 26 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal (data) ve suç unsuru ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Niğde merkezli Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilere ait; 2 bin 623 adet banka ve kripto varlık hesabı, 4 adet şirket ve bu şirketlere ait hisseler, 1 adet benzin istasyonu, 4 adet iş yeri, 5 adet arsa, 15 adet araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlulara karşı mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."