13 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 08:55

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40- 80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmakta.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmakta.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri ve Denizli'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve doğusunda yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve batısında karlakarışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgârın, Doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmakta.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Tunceli ve elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmakta.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.