13 metre derinliğinde, 15 metre çapında... Konya'daki obruk tedirginlik yarattı!
Cihanbeyli ilçesinde 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk meydana geldi. Obruk bölgedeki yurttaşlarda tedirginliğe yol açtı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Kırkışla Mahallesi'nde yurttaşlar, boş arazide obruk oluştuğunu fark etti.
Yaklaşık 13 metre derinliğinde, 15 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.
"YETKİLİLERE BİLGİ VERDİM"
Mahallenin muhtarı Atilla Saraç, obruğu fark eden çobanların kendisine ulaştığını belirterek, "Yetkililere bilgi verdim. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı" dedi.
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